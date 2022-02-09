【國安立法】聶德權：將規定新入職公務員完成培訓才可通過試用期

《經濟通通訊社９日專訊》公務員事務局局長聶德權在電台節目表示，希望透過新成立的公

務員學院，提升公務員培訓的高度、闊度和層次，建立更有系統的培訓課程。他說未來會規定新

入職公務員要完成個別培訓課程才可通過３年試用期，課程包括特區憲制秩序、對一國兩制的認

識、了解國家發展和《港區國安法》，當公務員預備晉升時，亦要先完成個別培訓。

聶德權又指，未來公務員培訓的四大方向，包括特區憲制秩序和國家發展、公務員領導能力

、在服務中應用創新科技，以及國際視野。將檢視高級公務員職位招聘及選拔制度，除了部門內

部晉升，亦可考慮在整個公務員團隊，甚至公務員以外選取適合人才。



＊有議員倡公務員設國籍限制＊



選委會界別議員陳曼琪關注，施政報告提到公務員要愛國忠誠，詢問政府會否考慮增加對公

務員的國籍要求，並研究如何處理公務員持有ＢＮＯ護照、或在外國擁有資產而有潛在利益衝突

的情況。

聶德權表示，《基本法》對於公務員國籍沒有限制，但高級和首長級公務員出外工作交流，

都會知道自己是代表香港特區，日後入職要求是否需要改變，要由社會討論。（ｈｙ）



