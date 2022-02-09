【新冠肺炎】本港新增１１６１宗確診，大部份涉家庭群組聚會

《經濟通通訊社９日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港今日新增

１１６１宗確診，其中８宗為輸入個案，其他都是本地個案。確診個案中大部份屬

Ｏｍｉｃｒｏｎ變異病毒株，有小部份屬Ｄｅｌｔａ。另有初步確診８００宗。

張竹君指，確診個案大部份涉家庭群組聚會，亦有家庭主婦、退休人士，主要到商場、街市

買餸，呼籲市民減少外出、聚會。



＊王少清護養院５０名住客需檢疫＊



另外，今日有部分老人院有長者或員工確診，涉及王少清護養院、大角咀欣穎護老院、溫暖

護老院、仁濟醫院李衛少琦安老院、扶康會樂華成人訓練中心。

大角咀欣穎護老院有一名長者確診，他居住在單人房。王少清護養院一個住客及一個工作人

員測試陽性，同層５０名住客需要檢疫。仁濟醫院李衛少琦安老院，有一名護理員確診。扶康會

樂華成人訓練中心，有一名院友及一名工作人員初步確診。



＊逾３０名醫護染疫＊



醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業指，有多間公立醫院有職員染疫，包括葵涌

醫院一名醫生，１０名護士分別來自東區醫院、屯門醫院等；另有１９名病人服務助理、護士學

生等確診，沒有任何病人列緊密接觸者。一名東區醫院精神科員工，及一名６２歲男病人確診。

東區醫院精神科暫時停止接受新症。（ｈｙ）

