【新冠肺炎】兩確診長者離世，一人去年９月已打兩針

《經濟通通訊社９日專訊》醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業出席疫情記者時

表示，有兩名確診長者離世，包括明愛醫院一名患有長期病患的初步確診７３歲男患者，他２月

７號因肺部感染入院時需進行急救，惟病人情況持續惡化，於凌晨４時４５分離世，他去年９月

已打齊兩針，個案會轉交死因裁判官跟進。另一人為明愛７６歲男病人，並無打針。

此外，現時有２人情況危殆，其中一人沒打針，另一人去年８月已打齊針；有３人情況嚴重

，其中一人８月打齊針，一人１月已打了一針，另一人沒有打針，其餘病人情況穩定。



＊各區急症室嚴重超出負荷＊



李立業表示，這兩日確診病人倍增，很多初步陽性患者到急症室，各區急症室嚴重超出負荷

，並影響其他緊急救治服務，呼籲輕微病徵不要去急症室，改去私營診所，快速測試呈陽性的市

民可找家人或速遞取樣本，勿去急症室。

李立業又指，有大量初陽及等結果的病人，醫院內部隔離設施同社區治療設施已經飽和，將

進一步修訂出院條件，無病徵者無須等１０日才出院，可１４日自我監察。



＊２００患者轉送竹篙灣隔離＊



李立業表示，目前公立醫院隔離病房和病床使用率達九成，至今已經轉送約２００名患者到

竹篙灣社區隔離設施，將積極研究如何繼續紓緩病床壓力，包括開放更多竹篙灣隔離設施等。

（ｈｙ）

