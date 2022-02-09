《小傳日記》煤炭期貨炒過龍，神華臨尾跌得痛！

《小傳日記》魚缸有番活力，結束過去兩日慘寂！ＡＴＭ今日開心到極，唔好漏咗吉利

（００１７５）同比亞迪（０１２１１）！另外，北京繼續有冬奧，李寧（０２３３１）安踏

（０２０２０）夠風騷，繼續貼住保力加頂部，仲可以升到幾高？我淨係知道，要為一班運動健

將拍手叫好！

有歡喜亦有悲嘆，藥明（０２２６９）畀美國列入清單，股價就跌到傻更更，買咗嘅人只可

講句：「吓？」咁有無得鹹魚翻生？有「孖屐」人士話藥明跌咁多，同估值過高有關喎，今次制

裁咁凌厲，只係殺估值嘅催化劑，嚟緊仲可能繼續尋底，建議股民唔好㩒「買入」制呀！又係嘅

，呢單嘢變到大國博奕，作為股民當然都要小心翼翼，步步為營呀！

唔止藥明，神華（０１０８８）臨尾都跌得勁！事關春節後動力煤連續兩日升超過半成，今

日有傳阿爺費事煤價升唔停，即刻出招務求煤炭價格穩定，仲同部分「價格虛高企業」傾一傾。

仲有，鄭州商品交易所都做嘢，提高動力煤期貨主力合約的保證金到五成，要禁住煤炭炒作風！

其中，神華Ａ股今日即刻跌２巴仙，Ｈ股呢邊本來升到２１﹒７５銀超過八年嘅高位，但係消息

一公布，一跌就跌３巴仙。畢竟阿爺唔准起炒風，依家煤炭期貨炒過龍，神華等煤炭佬當然跌得

痛！睇怕煤炭佬呢浸升勢就嚟完，等神華同兗礦（０１１７１）跌番落１０天線再算！請請！



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