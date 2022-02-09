《真知灼見－溫灼培》金價正走進關鍵時刻

《真知灼見》金價自踏入２月份便攀越１８００美元，並似在逐步走強。金價上升相信有眾

多因素支持，如環球通脹愈見嚴峻，而市場卻質疑主要央行，如聯儲局及歐央行等的加息能力。

當然，地緣局勢的不穩定，如烏克蘭事件亦為具避險功能的金價帶來支持。至於能源價格的大幅

上升，使黃金開採成本增加，也間接推升了金價。不過，於１月２８日公開的世界黃金協會

（ＷＧＣ）報告，對推升金價相信也是功不可沒。



＊黃金求過於供支撐了金價＊



據世界黃金協會報告顯示，於去年第四季全球黃金總需求量為１１４６﹒８噸，按季按年分

別大幅增長２４％及４９％。相反，於同一期間，全球黃金的總供應量卻只有１１８９﹒６噸，

按季按年分別跌２﹒２％及２﹒９％。由於供不應求情況明顯，相信正好解釋了在報告公布後刺

激金價升的主因。

當對世界黃金協會第四季報告作進一步深入分析不難發現，飾金需求於第四季按季大幅增加

了３８％達至７１３噸，並在整體黃金需求層面中穩佔６２％。而隨加密貨幣之首，比特幣於

１１月中其價格急速滑落，黃金的投資需求亦因而受惠，於整個第四季需求達３００﹒２噸，按

季增幅有２７﹒７％。但明顯從第四季所見，影響黃金需求的主導權仍然落在飾金身上。至於工

業用金及中央銀行黃金需求等影響可謂微不足道。



＊金價相比其他資產有落後情況＊



對於往後金價走勢我們當然要密切留意美歐的通脹變化，與聯儲局及歐央行的加息步伐作對

比。盡管聯儲局採取加息，但如加幅遠追不到通脹的攀升，料金價仍可看高一線。另一點值得留

意是，於整個２０２１年，現貨金價下跌了６８美元或３﹒６％（據路透社數字），但加密貨幣

、美股、油價又或美國房地產價格均見大幅上升。同樣面對全球大印鈔票下，金價表現明顯跟不

上其他主要資產投資，不能排除金價會有被追落後情況。最後，自去年５月份起至今，從現貨金

價周線圖中，正呈現出三角形走勢，最終一旦作出突破，其價格將會是爆上或是爆落，實在值得

關注。

《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠

ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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