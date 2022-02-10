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10/02/2022 10:19

【新冠肺炎】研究：增社區連結、重返辦公室可提升人們幸福感

　　《環富通基金頻道１０日專訊》ｌｕｌｕｌｅｍｏｎ發布第二份年度《全球幸福感報告》，
該研究就１０個市場進行調查，以「全球幸福感指數」對調查地區的幸福狀態進行基準衡量，探
討幸福感的驅動力及其所面對的阻礙。　
　　今年「全球幸福感指數」為６６，較去年上升１分。疫情期間，人們採用不同的應對策略，
有助改善心理健康。報告同時強調Ｚ世代面對的挑戰、過度瀏覽社交媒體帶來的負面影響、及社
會網絡對人們的重要性，包括重返辦公室對身心帶來的正面影響。

＊聚焦心理健康及制定應對策略，有助提升幸福感＊
　
　　根據世界各地受訪者對身體、心理和社會的幸福感評分，研究發現聚焦心理健康和制定良好
的應對策略有助提升整體幸福感。心理幸福指數較去年有所提升，而身體及社會幸福指數則與去
年持平。社會幸福指數雖呈上升趨勢，但仍在三項指數中得分最低。

＊缺乏支援網絡，成最大阻礙＊
　
　　獲得整體幸福仍是一項難題，尤其是對Ｚ世代。即使幸福指數有上升的跡象，研究顯示整體
幸福仍有迫切改善的需要。全球只有２１％的Ｚ世代表示在三個面向上都感到幸福（佔總人口的
２９％）。在所有世代中，Ｚ世代在心理及社會幸福感方面的指數最低。Ｚ世代無法有效處理壓
力和感到孤獨的可能性比其他年齡群組高１﹒５倍（５３％；佔總人口的４０％）。
　　缺乏支援網絡是全球受訪者獲得幸福的最大阻礙。支援網絡是指與志趣相投的人交流、參與
線上興趣小組或獲取有關身體及心理健康的資訊及支援。其他阻礙包括：壓力、疫情、缺乏金錢
時間、健康狀況欠佳及缺乏知識。

＊社交媒體使用頻率影響幸福感，Ｚ世代最受負面影響＊
　
　　社交媒體使用頻率持續影響整體幸福感。社交媒體並非百害而無一利；研究顯示每天瀏覽社
交媒體１小時的受訪者最為幸福。超過一半受訪者（５３％）表示社交媒體有助他們與他人聯繫

　　社交媒體會為重度使用者（每天瀏覽１小時以上）帶來負面影響，Ｚ世代在社交媒體上花的
時間最多，每天平均瀏覽３小時，因此最受社交媒體的負面後果影響。

＊重返辦公室有助提升幸福感，惟僱主需實踐長遠轉變＊
　
　　重返辦公室雖有助提升幸福感，但員工同樣擔心會增加接觸新冠病毒的風險（５３％）和私
人時間的減少（５２％）。Ｚ世代是最關注私人時間（６６％）的一代，而有１３歲以下兒童的
家長則反映有關照顧兒童的憂慮（３３％）。研究顯示員工對僱主有更高期望，並希望公司可實
踐長遠的轉變。幾乎一半員工（４４％），尤其是Ｚ世代及家長，期望疫情以後工作時間及地點
可更具彈性。緊隨其後的是希望僱主增加有關身心健康的支援。（ｗａ）

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