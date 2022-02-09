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09/02/2022 16:26

【新冠肺炎】ＥＣＡ：香港抗疫政策或妨礙人才及企業駐港打算

　　《環富通基金頻道９日專訊》人力資源管理顧問機構ＥＣＡ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ
就香港的新冠疫情抗疫策略發表評論指，收緊防疫限制將令本港失吸引力，對中長期增長前景帶
來風險。
　　該公司亞洲區域總監關禮廉指，香港的抗疫政策一方面需要有效保障市民，盡量減低疫情帶
來的潛在公共衛生風險，同時需控制疫情對本港的重點基礎建設所造成的影響，尤其是對公共醫
療設施的負荷；另一方面，應協助本港滿足通關條件，以促進內地與香港人員之間更緊密的往來


＊一再收緊防疫限制失吸引力，對中長期增長前景帶來風險＊

　　然而，作為一個依賴人員流動以推動經濟發展的國際金融中心，香港採取遠較其他地區嚴厲
的檢疫措施，加上一再收緊防疫限制，相對於其他已逐步採取寬鬆抗疫政策的地區而言，香港對
國際企業及人才的吸引力有機會失去優勢。迄今，移居香港的人數仍遠低於疫情前的水平，不少
企業在招聘和留住本地人才方面亦面臨挑戰。因此，儘管香港目前在抑制疫情傳播的短期目標上
甚有成效，但其抗疫政策有機會妨礙人才及企業在本港發展或駐港的打算，對本港的中、長期增
長前景帶來潛在的風險。（ｗａ）

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