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即市新聞

09/02/2022 10:00

《嬈望大中華－彭藹嬈》中國１月份製造業ＰＭＩ帶來的啟示

　　《嬈望大中華》中國製造業自１２月起持續放緩，加上農曆新年假期停工，對１月份的
ＰＭＩ造成不少影響。由於煤炭價格反彈，原材料價格升幅擴大，導致出廠價格上調。
　　放眼將來，因原材料庫存量較低，農曆新年假期過後的產量可能有增速的空間，但這並非必
然。導致庫存量低的原因有兩個：銷量高但生產跟不上進度；或者生產商預計未來的銷售行情不
理想，因此儘量減低庫存以避免虧損。
　　筆者認為，這兩個因素都有導致一年多的原材料庫存指數維持在５０以下。新冠疫情令出口
和內銷都存在不確定性，每月的出口需求不定，令生產商難以制定生產計劃。他們只能壓低庫存
，儘量把風險降低，待接到訂單時才加快生產，令成本上升。因此筆者想提醒讀者，不要認定庫
存低就會令生產量上升。當中的變數太多，在新冠疫情下，兩者沒有很大關係。
　　另外，生產經營活動預期指數在一年多以來都維持於５０以上，反映生產商對未來維持樂觀
態度。不過，新訂單指數在過去半年一直低於５０，在手訂單指數亦在一年多以來低於５０，均
低於臨界點。生產商可能是考慮了按年上升兩至三成的出口增速，所以在過去一年比較樂觀。
　　要了解經濟走向，不能只看ＰＭＩ指數。讀者可以多留意出入口數據，以及境外機構和個人
持有境內人民幣金融資產的情況。這兩項數據亦左右著人民幣的走勢和流向。
《ＩＮＧ銀行大中華首席經濟師　彭藹嬈》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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