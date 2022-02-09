《嬈望大中華－彭藹嬈》中國１月份製造業ＰＭＩ帶來的啟示

《嬈望大中華》中國製造業自１２月起持續放緩，加上農曆新年假期停工，對１月份的

ＰＭＩ造成不少影響。由於煤炭價格反彈，原材料價格升幅擴大，導致出廠價格上調。

放眼將來，因原材料庫存量較低，農曆新年假期過後的產量可能有增速的空間，但這並非必

然。導致庫存量低的原因有兩個：銷量高但生產跟不上進度；或者生產商預計未來的銷售行情不

理想，因此儘量減低庫存以避免虧損。

筆者認為，這兩個因素都有導致一年多的原材料庫存指數維持在５０以下。新冠疫情令出口

和內銷都存在不確定性，每月的出口需求不定，令生產商難以制定生產計劃。他們只能壓低庫存

，儘量把風險降低，待接到訂單時才加快生產，令成本上升。因此筆者想提醒讀者，不要認定庫

存低就會令生產量上升。當中的變數太多，在新冠疫情下，兩者沒有很大關係。

另外，生產經營活動預期指數在一年多以來都維持於５０以上，反映生產商對未來維持樂觀

態度。不過，新訂單指數在過去半年一直低於５０，在手訂單指數亦在一年多以來低於５０，均

低於臨界點。生產商可能是考慮了按年上升兩至三成的出口增速，所以在過去一年比較樂觀。

要了解經濟走向，不能只看ＰＭＩ指數。讀者可以多留意出入口數據，以及境外機構和個人

持有境內人民幣金融資產的情況。這兩項數據亦左右著人民幣的走勢和流向。

《ＩＮＧ銀行大中華首席經濟師 彭藹嬈》



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