【新冠肺炎】為外防輸入，深圳羅湖郵政快遞停止入境郵件上門派送

《經濟通通訊社９日專訊》深圳市羅湖區新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部辦公室發布通告

稱，為貫徹落實「外防輸入」疫情防控策略，做好入境郵件快件疫情防控工作，自２０２２年２

月９日零時起，羅湖轄區郵政快遞企業停止入境郵件快件上門派送業務。收件人需前往指定消殺

取件點取得入境快件，並在取件時掃碼登記個人信息。（ｄｗ）

