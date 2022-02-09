【新冠肺炎】全國本土確診昨增７３宗，廣西百色７２宗最多

《經濟通通訊社９日專訊》國家衛健委公布，２月８日，全國確診者新增確診１１０宗新型

冠狀病毒肺炎病例，其中本土病例７３宗（廣西７２宗均在百色市；遼寧１宗在葫蘆島市），含

２宗由無症狀感染者轉為確診病例均在廣西。境外輸入病例３７宗，含４宗由無症狀感染者轉為

確診病例（北京、廣東、廣西及四川各１宗）。

截至２月８日，現有確診病例１４９５宗，累計治愈出院病例１００５０３宗，累計死亡病

例４６３６宗，累計報告確診病例１０６６３４宗。累計收到港澳台地區通報確診病例

３４４９４宗。其中，香港特別行政區１５１７６宗，澳門特別行政區７９宗，台灣地區

１９２３宗。



＊廣西百色市本輪疫情累計近３００宗確診＊



多地陸續出現新一波新冠肺炎疫情，國家衞健委８日表示，廣東省深圳市日前出現的變種病

毒株Ｏｍｉｃｒｏｎ關聯疫情，目前已波及到廣東、廣西、湖南３省９市。其中廣西百色市近日

成為此輪疫情的新重災地，至周三已累計近３００人染疫，國務院聯防聯控機制綜合組已派出工

作組赴廣西協助抗疫。

衛健委疾控局一級巡視員賀青華在會上提到，百色疫情百分之八十以上感染者住在同一個自

然村，空間群聚性明顯，但由於社區隱匿傳播時間長，加上春節期間人員流動大，進一步傳播擴

散風險高。

內媒指，百色市的淨流出人口高達６５﹒８３萬人，除了流向自治區首府外，也有不少流入

到周邊城市以及東部的珠三角等地。在２月５日之前數天，流出人口去向的前１０個城市，主要

集中在南寧以及周邊城市。在２月５日及之後，返鄉過節人員開始密集返回工作崗位，因此流出

人口中去向前１０個城市，除了南寧和周邊城市外，東部沿海經濟發達的珠三角地區也是重點。

（ｃａ）

