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即市新聞

09/02/2022 10:34

【政策解讀】全國逾２０個城市放寬公積金貸款政策，或向商貸拓展

　　《經濟通通訊社９日專訊》人民銀行、銀保監８日發布關於保障性租賃住房有關貸款不納入
房地產貸款集中度管理的通知，房地產行業再有鬆綁政策落地。與此同時，據內媒統計，從去年
底到如今的兩個多月時間內，全國２０多個城市住房公積金貸款政策調整。尤以三四線城市最為
明顯，如自貢、北海、玉林、馬鞍山等，均已發布或正式調整住房公積金政策。
　　調整的方式主要包括，上調住房公積金貸款額度、只認貸不認房、降低二套房首付比例、上
調繳存基數下限、人才購房可用住房公積金付首付款、放寬住房公積金提取和使用條件、擴大住
房公積金用途等等。

＊分析：房貸仍是今年信貸投放重頭戲＊

　　招聯金融首席研究員、復旦大學金融研究院兼職研究員董希淼表示，「一城一策」的調整有
望從公積金貸款進一步拓展至銀行商業貸款。多家銀行個貸業務相關負責人表示，房貸仍是今年
信貸投放重頭戲，將加大房貸投放力度。
　　華安證券在此前發布的研報中亦有分析指，房地產調控政策通常在某一時間段密集出台，緊
縮政策出台及之後的一段時間（通常為６個月至１年）內顯著抑制需求，會引致購房者觀望和需
求積壓。當緊縮調控政策「見頂」或階段性緩和後，就容易出現剛需下場帶動前期積壓需求集中
釋放，從而推動行業景氣顯著改善或進入高景氣。（ｗｌ）

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