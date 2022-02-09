【數據前瞻】涉房業務仍艱難恢復，機構料１月現信貸脈衝概率不大

《經濟通通訊社９日專訊》人民銀行近期將公布１月信貸數據。據《路透》綜合近２０家機
構的預估中值顯示，中國「靠前發力」的政策導向及「開門紅」效應，助益年初信貸投放發力，
但因整體信貸需求仍不足，尤其涉房信貸仍處於艱難恢復期，出現「信貸脈衝」概率不大，預計
１月新增人民幣貸款為３﹒６９萬億元 （人民幣．下同），僅較去年同期稍增（去年１２月新
增人民幣貸款１﹒１３萬億元）。
與此同時，得益於政府債券同比多增較多，１月新增社會融資規模增量預計達５﹒４６萬億
元，較去年同期略有增長（去年１２月新增社融２﹒３７萬億元）；貨幣供應量Ｍ２增速料小升
至９﹒２％（去年１２月Ｍ２同比增９％）。
＊分析：１月金融數據必然呈現去年末偏弱的影子＊
光大證券報告稱，去年末信貸投放所呈現的「總量偏弱、結構欠佳」特徵是經濟深層次矛盾
的反映。盡管人行在去年１２月和今年１月採取了降準、政策利率降息措施，但綜合考慮政策的
時滯和當前穩增長政策發力特點，信貸需求作為連續變量，具有一定慣性，這使得１月金融數據
必然會呈現出去年末的影子。
從機構上看，國有大行信貸投放維持了較高景氣度，料１月份有望實現同比多增；股份行呈
現明顯「冷熱不均」現象，上旬信貸投放總體較弱，中下旬有所發力；江浙地區的優質城農商行
信貸投放新增規模則料將實現同比多增。行業上，新增信貸投放料集中於銀政機構業務、大型央
企國企、重點基建項目等，高度市場化的行業景氣度和項目儲備仍弱，尤其是涉房類融資處於艱
難恢復期。（ｗｌ）
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