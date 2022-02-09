《股林淘金－林家亨》息率繼續升，美股拒回調

《股林淘金》美國的長中短債息繼續上升，兩年期及１０年期債息分別升至兩年前的高位，

唯美股持續反彈，道指上升３７１點，納指上升１７８點，約１﹒２８％。美國多隻電動車股上

升，中國電車三寶也有上升０﹒８４％－２﹒９２％，比亞迪（０１２１１）在美股ＡＤＲ上升

５﹒４２元，ＡＤＲ港股比例指數亦上升約４００點。其他港股ＡＤＲ表現如下：

港交所（００３８８）上升４﹒９７元、騰訊（００７００）上升９﹒７７元、阿里巴巴

（０９９８８）上升７﹒５５元、美團（０３６９０）上升７﹒５４元及京東國際

（０９６１８）上升８﹒０６元。

今早（９日）８：３４分，道指場外期貨上升６６點。預計今日港股開市即上升，恒指有能

力升回保歷加通道頂線及中線的中間位置約２４６３０點以上。國際鋁價繼續上升，中國鋁業

（０２６００）似乎表現落後，短線有值博空間，短期目標價約在保歷加通道頂線４﹒９元附近

，宜設止蝕價８％。



＊筆者持有上述比亞迪股份。



《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



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