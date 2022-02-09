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09/02/2022 08:47

《股林淘金－林家亨》息率繼續升，美股拒回調

　　《股林淘金》美國的長中短債息繼續上升，兩年期及１０年期債息分別升至兩年前的高位，
唯美股持續反彈，道指上升３７１點，納指上升１７８點，約１﹒２８％。美國多隻電動車股上
升，中國電車三寶也有上升０﹒８４％－２﹒９２％，比亞迪（０１２１１）在美股ＡＤＲ上升
５﹒４２元，ＡＤＲ港股比例指數亦上升約４００點。其他港股ＡＤＲ表現如下：
　　港交所（００３８８）上升４﹒９７元、騰訊（００７００）上升９﹒７７元、阿里巴巴
（０９９８８）上升７﹒５５元、美團（０３６９０）上升７﹒５４元及京東國際
（０９６１８）上升８﹒０６元。
　　今早（９日）８：３４分，道指場外期貨上升６６點。預計今日港股開市即上升，恒指有能
力升回保歷加通道頂線及中線的中間位置約２４６３０點以上。國際鋁價繼續上升，中國鋁業
（０２６００）似乎表現落後，短線有值博空間，短期目標價約在保歷加通道頂線４﹒９元附近
，宜設止蝕價８％。
　
＊筆者持有上述比亞迪股份。
　
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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