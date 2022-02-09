【內房困局】華夏幸福：目前逾４００億人幣債務實現重組

《經濟通通訊社９日專訊》華夏幸福（滬：６００３４０）今日股價出現異動，一度漲停，

全日則收升４﹒９％，報３﹒４３元（人民幣．下同）。華夏幸福去年春節前陷入債務違約風暴

，其後展開債務重組，公司在今日盤後更新債務重組情況，指目前已簽約實現債務重組的金額累

計為４２９﹒１８億元，相應減免債務利息、豁免罰息金額共計２８﹒６９億元。（ｅｙ）

