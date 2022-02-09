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09/02/2022 15:22

【大國博弈】分析：中國僅完成增購承諾５７％不及中美貿戰前水平

　　《經濟通通訊社９日專訊》美國統計局（Ｕ﹒Ｓ﹒　Ｃｅｎｓｕｓ　Ｂｕｒｅａｕ）周二
（８日）公布，２０２１年美國對華商品貿易逆差擴大４５０億美元或１４﹒５％，至３５５３
億美元，為２０１８年創下４１８２億美元紀錄以來的最大逆差。不過，中國遠遠沒有實現在
２０２１年１２月３１日前要完成２０１７年基礎上增購價值２０００億美元的美國農產品、製
成品、能源和服務的承諾。據《路透》引述彼得森國際經濟研究所高級研究員Ｃｈａｄ　
Ｂｏｗｎ對上述官方貿易數據進行了分析，結果顯示，中國僅完成了商品和服務採購目標的
５７％。
　　他稱，中國對第一階段協議中所涉及商品、能源和服務的購買規模甚至不足以回到２０１７
年基線水平，換句話說，中國對特朗普協議中作出的２０００億美元增購承諾的執行率為零。
Ｂｏｗｎ解釋說，２０１９年，也就是中美第一階段貿易協議啟動前的１個整年，美國的對華出
口比２０１７年低１４０億美元。２０１９年美中貿易戰激戰正酣。因此，當第一階段協議在
２０２０年開始生效後，美國出口商首先要做的是填補這個窟窿，把出口額恢復到２０１７年的
水平，然後才能開始增加額外的２０００億美元的出口。分析顯示，過去兩年中國的農產品採購
量超過了２０１７年的基線規模，但也只達到了７３９億美元的該類產品兩年增購目標的８３％

　　總體來看，２０２１年美國對中國出口增加２６６億美元，或２１﹒３％，達到創紀錄的
１５１１億美元。但同樣的，期內美國從中國的進口較２０２０年躍升７１６億美元，增幅
１６﹒４％，達到５０６４億美元，為２０１８年以來最高。單計去年１２月，美國對中國出口
降至１３４億美元，上年同期為１４５億美元，１１月為１６１億美元。
　　美國副貿易代表比安奇（Ｓａｒａｈ　Ｂｉａｎｃｈｉ）上周表示，中國未能履行第一階段
貿易協議中的承諾，目前正在與中國就此事進行討論。美國官員稍早還表示，他們對中國未能兌
現採購承諾正失去耐心。（ｗｌ）

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