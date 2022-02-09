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09/02/2022 08:56

【大國博弈】人大外事委員會：對美國競爭法案強烈不滿和堅決反對

　　《經濟通通訊社９日專訊》針對美國國會眾議院日前通過「２０２２年美國競爭法案」，全
國人大外事委員會周二（８日）發表聲明，指法案涉華內容充斥冷戰思維和意識形態偏見，詆毀
抹黑中國發展道路和內外政策，鼓吹對華戰略競爭，借涉台、涉疆、涉港、涉藏等問題干涉中國
內政。中國全國人大對此表示強烈不滿和堅決反對。
　　聲明又指，該法案名為增強美國競爭力，實為遏制和打壓中國的創新與發展，維護美國的全
球霸權地位。美國如何提升自身競爭能力是美國自己的事情，處處將中國作為戰略競爭對手的做
法只會破壞中美互信，嚴重破壞中美在經貿、教育、科技等領域的合作，也必將損害美國自身利
益。
　　法案相關涉台條款嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定。重申新疆、西藏、香港
等事務純屬中國內政，不容任何外國干涉。對於任何企圖干涉中國內政、損害中國利益的惡劣行
徑，中方必將予以堅決有力回擊。相互尊重、和平共處、合作共贏是新時期中美正確的相處之道

　　中方強烈敦促美國國會客觀理性看待中國的發展，立即停止推進該法案，以實際行動維護兩
國關系的大局。（ｃａ）

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