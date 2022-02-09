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09/02/2022 14:11

【新冠肺炎】日本央行委員批中國疫情「清零政策」或損全球增長

　　《經濟通通訊社９日專訊》日本央行審議委員中村豊明表示，中國疫情的「清零政策」可能
延長供應鏈中斷和全球通脹壓力持續的時間，從而拖累全球經濟增長。
　　他指出，中國經濟為全世界提供市場和工廠。在Ｏｍｉｃｒｏｎ變種病毒感染擴大的情況下
，「清零政策」有可能拖累全球經濟，並延長全球供應鏈中斷和通脹壓力。
　　他又稱，日本企業會以多快的速度將不斷上漲的原材料成本轉嫁給家庭，這存在不確定性，
也是該國經濟面臨的風險之一。但隨著疫情影響和供應限制的減弱，日本經濟有望復甦。日本央
行將維持其超寬鬆政策，以確保經濟實力足以使通脹率加速達到２％的目標。

＊ＩＭＦ呼籲中國重新評估防疫策略＊

　　國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）總裁格奧爾基耶娃　（Ｋｒｉｓｔａｌｉｎａ　
Ｇｅｏｒｇｉｅｖａ）上月曾表示，中國針對新冠肺炎疫情的清零政策逐漸成為經濟「負擔」，
對中國和全球經濟復甦造成影響，呼籲中國需重新評估其防疫策略。
　　《紐約時報》的報道提及，中國的清零政策所帶動的連鎖反應，影響了包含越南在內等多個
東南亞國家果農。２０２０年，東南亞國家向中國出口的水果總額約為６０億美元。現因為嚴格
的防疫政策，來自越南、緬甸和寮國的卡車，在中國的邊境大排長龍，因為卡車司機被告知要隔
離１５天才能將貨物運送至中國。（ｃａ）

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