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即市新聞

09/02/2022 09:12

《投資智慧－鄧聲興》匯通達網絡（９８７８）實現了穩定持續盈利

　　《投資智慧》由去年開始，市場一直擔心《反壟斷法》對科網股及新經濟股造成重要打擊，
但實際上反壟斷法主要是針對於大型且具有壟斷地位的龍頭企業。在習主席「共同富裕」的口號
下，幫助二三線城市及中小企業等下沉市場的發展變得尤為重要。
　
　　經過中國互聯網過去２０年的發展，目前國內互聯流量逐漸見頂，而一二線城市的人口紅利
也被各大互聯網巨頭瓜分殆盡之際，下沉市場成為零售增量的新戰場。根據弗若斯特沙利文報告
，中國下沉市場人均可支配年收入預計將以７﹒２％的複合年增長率由２０２０年的約
２９０００元人民幣增長至２０２５年的約４００００元人民幣，該增長率高於一、二線市場
６﹒３％，這亦將帶動中國下沉零售市場的市場規模增長至２０２５年的２０﹒６萬億元人民幣

　
　　而匯通達網絡（０９８７８）作為主要為中國鄉鎮的當地零售門店提供穩定的一站式供應鏈
平台，累計擁有超過１６萬家會員零售門店、１萬家供應商及２萬家渠道合作客戶，形成覆蓋全
國２１個省份、逾２００００個鄉鎮的逾１７５０００個ＳＫＵ的零售生態。按照２０２０年面
向下沉市場及中國整體市場的交易業務規模計算，匯通達排名第一。
　
　　在集團「飛輪效應」的加持下，２０２１年前９個月，集團的交易業務營業收入約為
４６１﹒４億元，同比上期增長３５％，毛利率為２﹒２％；服務業務營業收入約為２﹒８億元
，同比增長８０％，毛利率為５９﹒６％。在交易業務板塊，消費電子產品、農業生產資料、家
用電器佔據其銷售收入的前列，佔整體營業收入的比例分別為３９﹒５％、２２﹒６％、
１８﹒４％。在服務業務板塊，２０２１年前９個月，集團的門店ＳａａＳ＋訂閱營業收入為
１﹒６３億元，同比增長７４％；來自商家解決方案的營業收入為１﹒１５億元，同比增長
８９％。
　
　　此外，匯通達面向的市場不僅前景廣闊，而且其商業模式也日趨成熟，已實現了穩定持續的
盈利，集團經調整淨利潤（非國際財務報告準則計量）由２０１８年的１﹒２４億元人民幣增加
１００﹒７％、至２０１９年的２﹒５億元人民幣；並進一步增加２９﹒１％至２０２０年的
３﹒２２億元人民幣。但同時需要留意到２０２０年初始持續至今的疫情有對集團業績造成一定
拖累，投資者需要注意後疫情時代對經濟的影響及挑戰等因素，以及新經濟股大不如前，觀望其
估值變化尤為重要。《意博資本亞洲有限公司執行合夥人　鄧聲興》（筆者為證監會持牌人士及
筆者未持有上述股份）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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