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09/02/2022 09:09

《拆局麒想－林嘉麒》首鋼換股首佳科技看好前景，有望重回改名價

　　《拆局麒想》年初至今資金明顯流入傳統經濟類型股，而估值低的股份更受大戶追捧。首佳
科技（００１０３）股價一直低迷，股價遠遠未能反映其合理價值，近日大股東出手，以
０﹒３３元可換股債券進行部分轉股，變相增持股份，其行動相信可引起價值型投資者的關注。
　
　　首鋼集團近日行使可換股債券附帶的轉換權，以每股０﹒３３元轉換金額２４００萬元之可
換股債券。換股後，首鋼集團持股比例僅上升約１﹒９２％，持股百份比將增加至４９﹒６８％
。值得留意的是，此次換股是當公司股價重上０﹒３３元附近行動，而行使後接近觸發全面要約
的５０％，行為值得關注。一方面，顯示出大股東對公司未來發展的信心，因而換股支持；另一
方面，為免增持超過２％從而觸發全面要約，目的是維護第二大股東外資比利時貝卡爾（ＮＶ　
Ｂｅｋａｅｒｔ　ＳＡ）。此公司是鋼絲改造和塗料企業，在股權上一直做到平衡利益。假如首
鋼的換股動作多於２％以上，一旦觸發全面要約，首鋼在首佳科技的持股比例或會大大增加，變
相像似出現拿著數的情況。對於公司來說，是好事。換股將提升公司資金流動性及改善財務狀況
，節省財務費用，整體財政更健康。
　
　　事實上，首佳科技估值很低，自２０１７年調整經營和管理逐步實現扭虧為盈，而且自
２０１９年來持續派息。２０１９年度每股派息１仙，２０２０年度增加至１﹒５仙，派息比率
由１７﹒７％增加至１９﹒３３％，股息率分別約為５厘及７厘，派息比率算是同行業中較高。
公司去年度上半年持續經營業務之營業額上升４８﹒７％至１２﹒８３億元，股東應佔溢利上升
４５﹒７％至５２２６萬元，整體毛利增長４８﹒５％至２﹒２７億元，毛利率維持在
１７﹒５％，估計全年度不論收入或盈利將維持高增長，相信因此持續派股機會高，而且吸引。
去年１１月，公司宣布建議更改公司名稱，指「有助為公司之企業形象及身份帶來新氣象，反映
公司現有戰略及業務發展方向，並有利於公司之未來發展」筆者亦在此專欄提及，並認為「前景
樂觀」。當時「改名」吸引了資金再新關注其業務，股價由３毫抽升至４毫多。現價重回３亳多
，似乎又再出現不合理地的「平價」，投資者應該再關注。
　
　　近期市場資金炒作基建板塊復甦，汽車及輪胎行業的銷售或可進一步增長。在國家節能及減
排政策下，電動車產量將增加配輪胎需求，內地子午輪胎鋼簾線市場將受惠擴張，首佳科技作為
內地相關業務的龍頭股自然會利好。首鋼以換股行動支持首佳意途明顯，加上股價重回去年１１
月建議改名時，估值被低估是吸納好時機。《新城晉峰資產管理董事　林嘉麒》
　
＊筆者並未持有上述股份
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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