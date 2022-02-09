《拆局麒想－林嘉麒》首鋼換股首佳科技看好前景，有望重回改名價

《拆局麒想》年初至今資金明顯流入傳統經濟類型股，而估值低的股份更受大戶追捧。首佳

科技（００１０３）股價一直低迷，股價遠遠未能反映其合理價值，近日大股東出手，以

０﹒３３元可換股債券進行部分轉股，變相增持股份，其行動相信可引起價值型投資者的關注。



首鋼集團近日行使可換股債券附帶的轉換權，以每股０﹒３３元轉換金額２４００萬元之可

換股債券。換股後，首鋼集團持股比例僅上升約１﹒９２％，持股百份比將增加至４９﹒６８％

。值得留意的是，此次換股是當公司股價重上０﹒３３元附近行動，而行使後接近觸發全面要約

的５０％，行為值得關注。一方面，顯示出大股東對公司未來發展的信心，因而換股支持；另一

方面，為免增持超過２％從而觸發全面要約，目的是維護第二大股東外資比利時貝卡爾（ＮＶ

Ｂｅｋａｅｒｔ ＳＡ）。此公司是鋼絲改造和塗料企業，在股權上一直做到平衡利益。假如首

鋼的換股動作多於２％以上，一旦觸發全面要約，首鋼在首佳科技的持股比例或會大大增加，變

相像似出現拿著數的情況。對於公司來說，是好事。換股將提升公司資金流動性及改善財務狀況

，節省財務費用，整體財政更健康。



事實上，首佳科技估值很低，自２０１７年調整經營和管理逐步實現扭虧為盈，而且自

２０１９年來持續派息。２０１９年度每股派息１仙，２０２０年度增加至１﹒５仙，派息比率

由１７﹒７％增加至１９﹒３３％，股息率分別約為５厘及７厘，派息比率算是同行業中較高。

公司去年度上半年持續經營業務之營業額上升４８﹒７％至１２﹒８３億元，股東應佔溢利上升

４５﹒７％至５２２６萬元，整體毛利增長４８﹒５％至２﹒２７億元，毛利率維持在

１７﹒５％，估計全年度不論收入或盈利將維持高增長，相信因此持續派股機會高，而且吸引。

去年１１月，公司宣布建議更改公司名稱，指「有助為公司之企業形象及身份帶來新氣象，反映

公司現有戰略及業務發展方向，並有利於公司之未來發展」筆者亦在此專欄提及，並認為「前景

樂觀」。當時「改名」吸引了資金再新關注其業務，股價由３毫抽升至４毫多。現價重回３亳多

，似乎又再出現不合理地的「平價」，投資者應該再關注。



近期市場資金炒作基建板塊復甦，汽車及輪胎行業的銷售或可進一步增長。在國家節能及減

排政策下，電動車產量將增加配輪胎需求，內地子午輪胎鋼簾線市場將受惠擴張，首佳科技作為

內地相關業務的龍頭股自然會利好。首鋼以換股行動支持首佳意途明顯，加上股價重回去年１１

月建議改名時，估值被低估是吸納好時機。《新城晉峰資產管理董事 林嘉麒》



＊筆者並未持有上述股份



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