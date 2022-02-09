《樓市亮話－湯文亮》虎年樓市不應太樂觀，但不用悲觀

《樓市亮話》有報章在去年底為樓市走勢做了一個調查，訪問了５０地產界人士，調查的結

果是意見是非常一致，全部被訪者都認為２０２２年樓市會上升，但是很保守，預測升幅只有５

－１０％，如果今日再做調查，相信最少有三成被訪者會改變他們取態，認為樓價會下跌５－

１０％，並不是不足一個月有咁大改變，而是那些改變主意的被訪者根本是信心不足，現在才講

真說話。



我早已預測過今年樓市走勢，亦唔打算改變，對於虎年預測，我只會話虎年樓市不應太樂觀

，但不要悲觀，搵到適合自己而又負擔得的單位，是可以買下來，畢竟要市況不大好的時候才可

以用合理價錢買到優質單位，如果持悲觀態度，就幾時都唔使買樓。



有人擔心加息，現在最牛的是摩根大通ＣＥＯ，佢話會加七次息，如果真係加七次，今次被

訪問的五十位專家全部都錯了，因為樓市一定會下跌，最多人話會加三至四次息，我仍然不同意

，我最樂觀估計是今年不會加息，最悲觀是加兩次，理由是美聯儲局要加息就加息，唔需要講咁

多次加息仍然唔加息，有人不禁懷疑，如果只是加兩次息，香港樓價豈不是會大升，我又認為唔

會，兩年疫情，令到不少香港人床頭金盡，在疫情前可以買樓，現在沒有能力，甚至有一些業主

要賣樓救亡，樓價很難上升，但不會大跌，香港業主不用太擔心。



《紀惠集團副主席及行政總裁 湯文亮》



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