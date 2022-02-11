《缸邊嫺談－黃惠嫺》新能源汽車電池發展新動態

《缸邊嫺談》傳統燃油汽車排放的二氧化碳對環境造成嚴重污染。為減低污染及改善氣候等

問題，現時挪威、墨西哥、法國等多國將在２０２５年全面禁售燃油汽車，而荷蘭、英國、印度

、以色列亦將於２０３０年、加拿大和日本則將於２０３５年有同樣舉措。按此趨勢，燃油汽車

或將在二十多年後被完全禁售，並由新能源汽車取而代之。由此可以預期，未來很有可能成為新

能源汽車的世界。



＊２０２１年內地新能源汽車的生產及銷售數據＊



根據中國汽車工業協會（「中汽協」）２０２２年１月１２日發布的數據，新能源汽車銷售

於２０２１年全年持續暢旺，成為整個汽車行業的最大亮點：其全年累計銷量為３５１萬輛，較

２０２０年同期增長１﹒６倍；市場佔有率提升至１３﹒４％，較２０２０年高８個百分點。



２０１９－２０２１年新能源汽車月度銷量（單位：萬輛）

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２０２０年 ２０２１年 ２０２０年 ２０２１年

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１月 ５﹒２ １７﹒９ －４５﹒８％ ２４４﹒２％

１－２月 ６﹒８ ２８﹒９ －５４﹒４％ ３２５﹒０％

１－３月 １３﹒４ ５１﹒５ －４９﹒０％ ２８４﹒３％

１－４月 ２０﹒７ ７２﹒１ －４２﹒５％ ２４８﹒３％

１－５月 ２８﹒９ ９３﹒８ －３７﹒７％ ２２４﹒６％

１－６月 ３９﹒３ １１９﹒４ －３６﹒２％ ２０３﹒８％

１－７月 ４９﹒１ １４６﹒５ －２９﹒５％ １９８﹒４％

１－８月 ６０﹒０ １７８﹒６ －２３﹒２％ １９７﹒７％

１－９月 ７４﹒１ ２１３﹒９ －１３﹒９％ １８８﹒７％

１－１０月 ９０﹒２ ２５２﹒２ －３﹒６％ １７９﹒６％

１－１１月 １１０﹒２ ２９７﹒９ ６﹒９％ １７０﹒３％

１－１２月 １３５﹒０ ３５１﹒０ １３﹒１％ １６０﹒０％

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資料來源：中國汽車工業協會



＊新能源汽車銷售增加，帶動電動汽車電池需求＊



據中國國務院辦公廳２０２０年印發的《新能源汽車產業發展規劃（２０２１－２０３５年

）》預測，２０２５年及２０３０年新能源汽車銷量佔比分別達２０％及３０％，新能源汽車保

有量分別達１６００萬輛及５２００萬輛，純電動汽車將成為汽車銷售的主流。隨著新能源汽車

競爭力明顯提升，動力電池、驅動電機、車載操作系統等關鍵技術取得重大突破。

中國國務院於２０２１年１０月２６日發布的《２０３０年前碳達峰行動方案》亦提到，要

大力推廣新能源汽車，到２０３０年新增新能源、清潔能源動力的交通工具比例達到４０％左右

；加快與新能源汽車息息相關的綠色交通基礎設施建設，有序推進充電樁、配套電網、加注（氣

）站、加氫站等基礎設施建設，提升城市交通基建水平。

最新於２０２２年１月２１日，中國國家發展改革委員會（「發改委」）、中國工業和信息

化部（「工信部」）等７個部門發布的《促進綠色消費實施方案》提出，要大力發展綠色交通消

費，當中包括加強充換電、新型儲能、加氫等配套基礎設施建設，積極推進車船用液化天然氣發

展；推動開展新能源汽車換電模式應用試點工作，有序開展燃料電池汽車示範應用。

從社會需求及政策可見，未來新能源汽車的數量將會持續增加，而新能源汽車電池的需求亦

將相應按比例增加。汽車電池作為新能源汽車的重要部件，同時亦是消耗品，約４至６年便需要

更換，市場發展空間巨大。



＊新能源汽車電池的發展＊



汽車電池是新能源汽車的核心零件之一，分為動力電池及燃料電池。其中動力電池約佔新能

源汽車成本約４成，以鋰電池為主。而鋰電池的原材料－－鋰、鎳、鈷等產地分布極度不均，且

全球的鋰和鈷礦藏並不能完全用於生產；加上疫情影響了鋰的開採進度及運送時間，令供應鏈受

阻，動力電池產業鏈上游的鈷、鋰等材料價格持續上升。據大宗商品數商網站生意社的數據顯示

，２０２２年１月１４日，內地電池級碳酸鋰收報３１﹒４６萬元╱噸，創下歷史新高，較

２０２１年同期升４２６﹒９％。現時上游原材料價格上升已轉嫁至最終消費品鋰電池以至新能

源汽車。

在燃料電池中，氫能是其中一個選擇。氫能是一種以氫氣為能量載體，通過以燃料電池等作

轉換，直接產生電能等能量的新能源。氫能作為一種清潔高效的能源，亦是各國減少碳排放，解

決環境污染及能源危機的一大探索領域。但由於興建氫氣加氣站的投資較大，限制了普遍採用的

可行性。

資源有限、成本不斷上漲，以及現時電池技術在續航力及充電速度仍有限制，這些均是阻礙

新能源汽車發展的因素。長遠而言，新能源汽車要普及使用，必須發掘新的材料及技術。最近，

有媒期報導一間亞洲電池研發公司Ｓａｔｕｒｎｏｓｅ推出全球首款鋁電池。此外，亦有一間澳

洲石墨烯製造公司Ｇｒａｐｈｅｎｅ Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ Ｇｒｏｕｐ，ＧＭＧ運用

納米科技，發展出新的石墨烯傳導鋁電池。

有媒體報道指出，鋁離子電池在重量、能量密度、續航里程、使用次數、成本及技術上均優

於鋰電池。該鋁離子電池的體積能量密度超過１５００Ｗｈ╱Ｌ，重量能量密度有望達到

６００Ｗｈ╱ｋｇ以上，可為電動汽車提供１２００ｋｍ的單次充電續航里程；電池充滿電只需

要１２分鐘，使用壽命長達１５年，並可持續至少２萬次充放電循環。ＧＭＧ更宣稱其新電池技

術，可以與現有的鋰電池產品外殼兼容。

對於新能源汽車來說，理想的電池應具備足夠的能量密度，以走更遠路程；足夠的功率密度

，以在短時間內加速及上斜；更佳的能量補充形式及速度，以便方便及迅速地充電或換電；讓使

用壽命和價格更具競爭力的電池成本。綜觀上述條件，鋁離子電池的確有潛力成為鋰電池及氫電

池的替代者。

在全球積極實現「碳中和」的趨勢下，新能源汽車使用增加，定將提高對汽車電池的需求。

現時鋰電池為使用最廣泛的新能源汽車電池，而氫能電池產業及產業鏈正在建設及形成當中，鋁

電池亦在研發及開發中，惟未正式商用。有業內人士認為鋁電池幾乎可以和汽油相媲美，且比鋰

離子電池更輕、更便宜。相信若鋁電池能夠正式推出使用，初期可與受限制於鋰資源問題的鋰電

池形成互補，而在鋁電池產品穩定及產業鏈發展成熟後，便可大規模利用於新能源汽車。建議投

資者可多加留意此三大用於新能源汽車的電池之發展。



資料來源：彭博、新浪財經、中國政府網站、中國汽車協會



《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有與新能源汽車電池板塊相關的股份



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