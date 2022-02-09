【新冠疫苗】餐飲業期望疫苗通行證下可恢復晚市堂食

《經濟通通訊社９日專訊》政府宣布，明天起Ｃ類食肆收緊至兩人一枱，Ｄ類食肆亦會率先
試行「疫苗通行證」。餐務管理協會主席梁振華今早在電台節目上表示，全部食肆宴會需要暫停
，大型中式宴會場所損失慘重，在暫停晚市下，整體業界已減少八成生意，期望政府落實疫苗通
行證後，可盡快容許餐廳恢復晚市。
他又認為，政府支援無法彌補所有損失，冀食肆業主體諒，盡量減租。（ｃｌ）
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