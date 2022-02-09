【新冠肺炎】社署胡忠大廈職員初確，今日仍有上班

《經濟通通訊社９日專訊》社會福利署一名財務科職員初步確診，她在灣仔胡忠大廈８樓工

作，今日仍有上班，日常工作毋須接觸公眾，工作時一直有戴口罩，體溫正常。社署已安排為相

關地方進行全面清潔消毒，同層所有職員會接受病毒檢測，等候結果期間在家工作。

社署表示，胡忠大廈８樓的社署辦事處暫時關閉，重開安排稍後公布。（ｃｌ）

