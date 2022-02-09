【新冠肺炎】運輸署職員初步確診，在西九政府合署南座１４樓辦工

《經濟通通訊社９日專訊》運輸署今日表示，運輸署一名運輸主任初步確診２０１９冠狀病

毒病。

該名職員在油麻地海庭道１１號西九龍政府合署南座１４樓工作，日常工作無需接觸公眾，

最近一次上班日期為１月２８日，於辦公室工作時有佩戴口罩及遵守其他防疫措施。

運輸署已為相關地方進行徹底清潔和消毒，並安排曾與該員工有接觸的職員按衞生署衞生防

護中心的指引接受病毒檢測，並於等候檢測結果期間在家工作。（ｃｌ）

