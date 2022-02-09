《國企紅籌》藥明康德連子公司未被列入美國商務部未經核實名單

《經濟通通訊社９日專訊》藥明康德（０２３５９）（滬：６０３２５９）公布，目前該集
團及其子公司均未被列入美國商務部於昨日公布的未經核實名單。
該集團指，注意到被列入名單的實體包括在主板上市的獨立公司藥明生物（０２２６９）的
兩家子公司，而該集團並無持有其任何股份權益。該集團亦確認，業務及營運維持正常。
（ｗｈ）
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