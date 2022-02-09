【大行炒Ｄ乜】大摩看好比亞迪，建銀國際降騰訊、網易目標

《經濟通通訊社９日專訊》表列大行最新評級及目標價：



股份╱編號 大行╱券商 目標價變動 評級變動 前收市價

（元） （元）

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比亞迪股份 大摩 ２４２﹒００→２５６﹒００ 減持→持平 ２３５﹒４０

（０１２１１）

騰訊 建銀國際 ５４９﹒３６→５３５﹒００ 維持跑贏大市 ４７０﹒００

（００７００）

網易 建銀國際 ２１１﹒７０→２０４﹒７０ 維持跑贏大市 １５５﹒７０

（０９９９９）

中國金茂 大和 ３﹒６０→３﹒０２ 跑贏大市→持有 ２﹒８５

（００８１７）

萬科 大和 ３３﹒３０→２１﹒５０ 買入→持有 ２０﹒３５

（０２２０２）

龍湖 大和 ５５﹒９０→５４﹒５０ 維持買入 ４５﹒６０

（００９６０）

東航 高盛 恢復５﹒３０ 恢復買入 ３﹒１５

（００６７０）

國航 高盛 恢復９﹒２０ 恢復買入 ６﹒２６

（００７５３）

南航 高盛 恢復５﹒５０ 恢復中性 ５﹒３１

（０１０５５）

萬洲 高盛 ７﹒９０→８﹒２０ 維持買入 ５﹒５０

（００２８８）

平安好醫生 華泰證券 恢復３１﹒３０ 恢復買入 ２４﹒５５

（０１８３３）

商湯 海通國際 恢復８﹒１０ 恢復跑贏大市 ６﹒７２

（０００２０）

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表列較早前部分大行評級及目標價：



股份╱編號 大行╱券商 目標價變動 評級變動 前收市價

（元） （元）

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瑞聲 瑞信 ３２﹒１０→２４﹒４０ 維持中性 ２３﹒２５

（０２０１８）

京東健康 野村 首予８２﹒００ 首予買入 ６６﹒３５

（０６６１８）

京東方精電 瑞信 首予１４﹒４０ 首予跑贏大市 ９﹒２８

（００７１０）

華虹半導體 華泰證券 ６０﹒００→５５﹒００ 維持買入 ３６﹒８５

（０１３４７）

中國電力 中金 ４﹒００→４﹒９７ 維持跑贏大市 ４﹒０８

（０２３８０）

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（ｅｒ）

