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09/02/2022 08:27

【大行炒Ｄ乜】大摩看好比亞迪，建銀國際降騰訊、網易目標

　　《經濟通通訊社９日專訊》表列大行最新評級及目標價：
　
　股份╱編號　　大行╱券商　　　　　目標價變動　　　　　　評級變動　　　　前收市價　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（元）　　　　　　　　　　　　　　　（元）　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　比亞迪股份　　　大摩　　　２４２﹒００→２５６﹒００　　減持→持平　　２３５﹒４０
（０１２１１）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　騰訊　　　　建銀國際　　５４９﹒３６→５３５﹒００　維持跑贏大市　　４７０﹒００
（００７００）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　網易　　　　建銀國際　　２１１﹒７０→２０４﹒７０　維持跑贏大市　　１５５﹒７０
（０９９９９）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　中國金茂　　　　大和　　　　　３﹒６０→３﹒０２　　　跑贏大市→持有　　２﹒８５　
（００８１７）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　萬科　　　　　大和　　　　３３﹒３０→２１﹒５０　　　買入→持有　　２０﹒３５　
（０２２０２）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　龍湖　　　　　大和　　　　５５﹒９０→５４﹒５０　　　維持買入　　　４５﹒６０　
（００９６０）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　東航　　　　　高盛　　　　　　恢復５﹒３０　　　　　　恢復買入　　　　３﹒１５　
（００６７０）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　國航　　　　　高盛　　　　　　恢復９﹒２０　　　　　　恢復買入　　　　６﹒２６　
（００７５３）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　南航　　　　　高盛　　　　　　恢復５﹒５０　　　　　　恢復中性　　　　５﹒３１　
（０１０５５）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　萬洲　　　　　高盛　　　　　７﹒９０→８﹒２０　　　　維持買入　　　　５﹒５０　
（００２８８）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　平安好醫生　　華泰證券　　　　　恢復３１﹒３０　　　　　恢復買入　　　２４﹒５５　
（０１８３３）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　商湯　　　　海通國際　　　　　恢復８﹒１０　　　　　恢復跑贏大市　　　６﹒７２　
（０００２０）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　表列較早前部分大行評級及目標價：
　
　　　股份╱編號　　大行╱券商　　　　目標價變動　　　　　評級變動　　前收市價　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（元）　　　　　　　　　　　　　（元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　瑞聲　　　　　瑞信　　　３２﹒１０→２４﹒４０　　維持中性　　２３﹒２５
　　（０２０１８）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　京東健康　　　　野村　　　　　首予８２﹒００　　　　首予買入　　６６﹒３５
　　（０６６１８）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　京東方精電　　　瑞信　　　　　首予１４﹒４０　　　首予跑贏大市　９﹒２８　
　　（００７１０）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　華虹半導體　　華泰證券　　６０﹒００→５５﹒００　　維持買入　　３６﹒８５
　　（０１３４７）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　中國電力　　　　中金　　　　４﹒００→４﹒９７　　維持跑贏大市　４﹒０８　
　　（０２３８０）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｅｒ）

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