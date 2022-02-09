《日入而息》本港單日確診破千宗，軟銀否認參與阿里新註冊ＡＤＳ

《今天重點》

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港今日新增１１６１宗確診，其中８宗為輸入

個案，其他都是本地個案。確診個案中大部分屬Ｏｍｉｃｒｏｎ變異病毒株，有小部分屬Ｄｅｌ

ｔａ。另有初步確診８００宗

阿里巴巴（０９９８８）早前向美國證交會申請額外註冊１０億份美國預託證券股份（ＡＤＳ）

，惹來市場猜測軟銀或有意沽售部分阿里股份。軟銀發言人稱，阿里註冊ＡＤＳ一事與任何軟銀

交易無關。花旗分析師估計，阿里此舉或將為以後想把港股轉換為ＡＤＳ的投資者提供便利

恒大集團於日前舉行的新年開工動員大會上提出，要在今年交樓６０萬套的目標，主席許家印還

透露恆大預售監管資金５００多億元人民幣，基本能啟動春節後的全面復工，並指在任何時候都

不能賤賣公司資產償還債務

國泰航空（００２９３）再度延遲派付優先股股息，董事局已議決延遲派付原定於下周一到期應

支付予優先股持有人的股息

惠譽宣布，將香港今年的ＧＤＰ增長預測從３％下調至１﹒５％，因港府為了遏抑Ｏｍｉｃｒｏ

ｎ變種傳播決定進一步收緊社交距離措施，增加了今年經濟增長下行的壓力

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《即日市況》

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恒指高收５００點報２４８２９，科指升１９８點報５６３５

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《深滬股市》

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滬指升０﹒８％三連漲中移飆，深成指復仇升１﹒６％

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《美元匯價》

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關注美國消費物價指數，美１０年債息逼２％

歐元最新報１﹒１４４０╱４４，日圓最新報１１５﹒４３╱４５

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《公司業績》

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東方證券（０３９５８）去年純利按年升９７％

國泰航空（００２９３）再度延遲派付優先股股息

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《公司資訊》

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中銀香港（０２３８８）推出新客戶首３個月買賣證券無上限免佣優惠；新春期間發送電子利是

總金額按年升四成

小米（０１８１０）續拓遊戲手機市場，旗下紅米手機推Ｋ５０電競版；目標三年內拿下國產高

端手機市場份額第一

石四藥集團（０２００５）麻醉藥物取得藥監局的藥品生產註冊批件

中駿集團（０１９６６）１月合同銷售按年跌３８％至５０﹒２億元人民幣

小鵬汽車（０９８６８）獲納入深港通下的港股通名單，今日生效

復星旅文（０１９９２）中國業務春節表現遠超去年

嗶哩嗶哩（０９６２６）有員工春節期間離世，今年將增聘１０００名審核人員

富衛保險「尊衛您」自願醫保靈活計劃升級

永利澳門對競投賭牌有信心，可配合博彩法中常務董事佔股比例

百勝中國（０９９８７）受累疫情季度業績差人意，股價跌近半成創上市新低；推動非堂食業務

為增長核心，供應鏈及食材採購穩定

萬方家族辦公室委任曹偉超為副行政總監

軟銀表示阿里巴巴（０９９８８）註冊ＡＤＳ一事與任何軟銀交易無關

東亞（０００２３）回購Ｅｌｌｉｏｔｔ所持８﹒４３％股權，總代價逾２９億元

聖諾醫藥（０２２５７）已於美國就ｓｉＲＮＡ候選藥物啟動Ｉ期臨床試驗

遠大醫藥（００５１２）用於治療結直腸癌肝轉移灶產品獲批於內地上市

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《國企紅籌》

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中國電信（００７２８）成立醫療健康科技公司，註冊資本２億元人民幣

東方證券（０３９５８）去年計提各項資產減值準備共計約１３億元人民幣

中廣核礦業（０１１６４）何飛已辭任副總裁職務，蔡於勝及丁懷博接任

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《神州民企》

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恒大（０３３３３）今年要交樓６０萬套，不能靠賤賣資產還債

基石藥業（０２６１６）國內首個ＩＤＨ１抑制劑獲國家藥監局批准

龍光集團（０３３８０）１月合約銷售額減少４３﹒７％

陽光１００中國（０２６０８）１月合同銷售按年跌６０％

合景泰富（０１８１３）１月預售額按年減少３８﹒６％

康寧傑瑞製藥（０９９６６）治療腫瘤藥物在ＩＩＩ期臨床試驗完成首例患者給藥

惠譽將禹洲集團（０１６２８）評級下調至限制性違約

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《中國要聞》

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廣東聚焦「四新」任務，支持橫琴粵澳合作區建設發展

智庫表示中國向撒哈拉以南非洲提供基建貸遠超西方國家

教育部表示深入推進校外培訓綜合治理，加強督導問責

內地擬十四五期間新建、改擴建１０００個以上體育公園

內媒表示黃浦江浮屍確認為私募實控人高杉，暫排除兇殺

全國逾２０個城市放寬公積金貸款政策，或向商貸拓展

保障性租賃項目貸款新規減輕房企壓力，打消放貸顧慮

發改委市監局約談鐵礦石資訊企業：不得捏造散布漲價

網紅奶茶店風光不再，傳喜茶裁３０％員工惟公司否認

人行續２００億逆回購利率持平，淨回籠１８００億

金融標準化「十四五」發展規劃出爐

北京發文鼓勵銀行機構為托育服務提供金融支持

中國承建的印尼高鐵線路料需４０年達至收支平衡

上海市監局列商業代言負面清單，禁娘炮、拜金等

上海應稅住房每平方米８１９４８元人幣為分界線

北京警方打擊高價倒賣「冰墩墩」，查獲３名違法人士

河南省委原常委、政法委書記甘榮坤涉受賄被提起公訴

涉房業務仍艱難恢復，機構料１月現信貸脈衝概率不大

市場看好１月信貸數據，基建投資或「挑起大梁」

１月中國手遊商合計吸金２２﹒６億美元，騰訊遊戲環比增２２％

ＴｉｋＴｏｋ測試按年齡進行內容分級限制

深圳表示放寬前沿技術領域的外商投資准入限制

據報發改委今召穩煤價會議，約談部分價格虛高企業

華夏幸福表示目前逾４００億人幣債務實現重組

微博、抖音清理網絡欺凌冬奧選手言論，籲尊重運動員

財政部表示去年全國發行地方政府債券近７﹒５萬億元

重慶表示嚴禁資金違規投向房產，嚴打惡意逃廢金融債權

陽光城飆近半成，逾４０００萬元債息獲展期半年兌付

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《寶島快訊》

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台股收升１﹒０３％，報１８１５１﹒７６點

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《其他消息》

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方仲賢脫管有攻擊性武器罪，但拒捕罪成

聶德權稱將規定新入職公務員完成培訓才可通過試用期

金管局表示１月底官方外匯儲備資產按月減少４４億美元

美聯減少每組睇樓人數至２人，中原鼓勵善用網上平台

深股通額度全日用１６﹒８億元；滬股通額度全日用２８﹒３億元，陸股通流入近５億元

利嘉閣表示１月一手買賣跌三成，料本月登記創疫情新低

Ｍｏｘ公布首席資訊總監等兩項人事任命

新巴城巴工會表示若公司進行裁員或減薪行動，將有行動回應

惠譽下調香港今年增長預測至１﹒５％，因收緊防疫

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《大國博弈》

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分析指中國僅完成增購承諾５７％不及中美貿戰前水平

陸國防部表示強烈要求美方立即撤銷對台軍售計劃

美日印澳四國外長會聚焦中國挑戰，中方籲增各國互信

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《新冠肺炎》

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本港新增１１６１宗確診，大部份涉家庭群組聚會

中疾控專家稱數據證明「動態清零」對防疫有效

全國本土確診昨增７３宗，廣西百色７２宗最多

商會指新措施下髮型屋零收入，販商稱街市商戶影響大

國泰兩前空少涉違反防疫條例，獲准保釋延至４月再訊

大埔宏志閣圍封強檢發現４宗初陽個案，宏盛閣零確診

天水圍天盛苑盛賢閣２時圍封強檢，因污水樣本呈陽性

廣西那坡表示對無故不參加核酸檢測人員轉為黃碼

日本央行委員批中國疫情「清零政策」或損全球增長

明起限聚禁兩個以上跨家庭聚會，食衞局稱有能力追蹤

深水埗富昌邨富悅樓完成強檢，發現２９宗初陽個案

港鐵（０００６６）土瓜灣站承辦商清潔員工初步確診

為外防輸入，深圳羅湖郵政快遞停止入境郵件上門派送

皇家加勒比遊輪取消２０２２年季度餘下公海遊航程

稅局文書助理初步確診，在稅務大樓１２樓辦工

中大下學期全部轉網上課，強烈鼓勵宿生遷離宿舍

許樹昌引醫管局內部估算，周四起每日確診破千宗

鄧家彪稱部分僱員反映取得豁免打針證明有困難

阮相宇稱疫情未達高峰，第３針接種率是控制疫情關鍵

領展（００８２３）需增聘千名保安應付疫苗通行證

香港寬頻（０１３１０）向前線員工派發快速測試套裝，縮短營業時間

香港收緊機組人員隔離規定，貨機人員隔離戴電子手環

髮型屋明起停業１４日，業界料損失七至八成生意

黃大仙祠明起關閉兩周，善信趕來參拜

５至１１歲兒童可打復必泰，３間接種中心今起可預約

餐飲業期望疫苗通行證下可恢復晚市堂食

華僑永亨銀行開源道分行有員工確診，即時暫停服務

匯豐表示愉景灣分行及始創中心分行即日起暫停服務

恒生九龍灣優越及優進理財中心今起暫停服務

ＥＣＡ表示香港抗疫政策或妨礙人才及企業駐港打算

《香港０１》記者初確，數十名員工快速檢測均呈陰性；《香港０１》初確記者曾出席疫情記招

，同場無須強檢

兩確診長者離世，一人去年９月已打兩針

社署胡忠大廈職員初確，今日仍有上班

證券及投資學會表示２月１０至２３日在港舉行考試取消

陳智思對一年內恢復全球通關樂觀，九成接種率成關鍵

消防處表示西灣河消防總隊目及梨木樹救護員初步確診

運輸署職員初步確診，在西九政府合署南座１４樓辦工

香港仔郵局將軍澳派遞局暫時關閉，因有工作人員初確

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