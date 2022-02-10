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即市新聞

10/02/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》港股長期局勢開始轉強？

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於
顯著向好和和向淡。港股好友大戶於最後一刻及時入市，阻止對手將港股的調整幅度擴大，並令
大市再有往上突破的機會。昨天（９日）好友大戶的進攻態度的確非常進取；若大市的上升動力
能夠維持至本周末，港股中期局勢便算正式轉好。客觀而言，現時港股的全期局勢屬於近期最好
，超短期、短期與中期局勢均屬顯著向好，惟長期局勢尚屬向淡。
　　樂觀點看，長期局勢從近期一直顯著向淡的狀況變為向淡，應被視為有所改善。當然，長期
局勢是否正式轉強，需待本月最後一個交易日收市時才可確認。好友的當前急務，為先努力於本
周末前穩定港股剛重燃的升勢，因只有於中期升勢持續發展下去時，才讓長期局勢得以逐步轉好
。至於短期局勢，則宜維持於向好與顯著向好之間。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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