《缸邊隨筆－石鏡泉》封城１４日抗疫！

《缸邊隨筆》特首每次開記者會，都講如何抗疫有效。不過，相信所有看過這些記者會的港

人，都有個共同評價：港府抗疫無方故無效。



日前有位十分有責任心的菲傭僱主，知悉菲傭可能確診，但得不到醫院正當處理後，致電了

醫務衞生處一個單位，「市民林先生與衞生署熱線鍾先生對話」。



以下是市民林先生與衞生署熱線鍾先生對話。



林：你好，鍾先生。我屋企嘅姐姐（外傭）夜晚７點幾、８點，用政府快速測試個

ｔｅｓｔｅｒ ｃｈｅｃｋ咗，ｐｏｓｉｔｉｖｅ（陽性）嘅，ＣＯＶＩＤ－１９（新冠肺炎）

。佢有病徵，而家係３９度高燒。



咁我哋即刻根據晏晝衞生防護中心記者會建議，用的士車咗佢去聯合醫院急症室，亦都聯絡

咗姐姐喺香港嘅家姐，佢家姐亦有病徵，都做咗快速測試，都係ｐｏｓｉｔｉｖｅ。



而家兩個姐姐喺聯合醫院急症室度，急症室同佢哋做咗ｔｅｓｔ（測試），之後叫兩個姐姐

返嚟屋企度等ｒｅｓｕｌｔ（結果）。



我打咗去聯合醫院ｈｏｔｌｉｎｅ問咗急症室，佢話呢個係你哋衞生署嘅指引。咁我問咗佢

兩個問題：



１。根據你哋今朝所講，做咗快速測試，如果係ｐｏｓｉｔｉｖｅ，應該用點對點嘅方法，

送去急症室，以防傳染畀其他人，我做咗嘞。而家急症室要佢離開，係叫佢搭任何交通工具。我

作為香港市民，我點樣ｐｒｏｔｅｃｔ（防止）佢唔會將啲病毒擴散出去？



２。佢返到嚟屋企，我有乜嘢方法，或者事情，我可以做得到，去ｐｒｏｔｅｃｔ佢唔會傳

染畀我屋企嘅其他人？



醫院淨係叫我打電話，問番衞生署。



鍾：我哋呢條ｈｏｔｌｉｎｅ（熱線）本身呢，係負責內地或者海外返嚟香港嘅人士嘅求助

熱線嚟，本地ｃｌｏｓｅ ｃｏｎｔａｃｔ（密切接觸）者嘅相關資訊，我哋本身都唔多嘅。至

於點樣處理，我哋都係根據署長嘅新聞稿咁，佢（署長）點樣叫佢（外傭），用點對點交通……

咁醫院叫佢用任何交通工具離開嘅話……我都知先生你都好盡責嘅，你可以安排的士點對點……



林：咁，但係個的士司機呢？佢返到嚟屋企，我又點樣防護呢？你呢個部門同我講，你哋個

ｈｏｔｌｉｎｅ，你話淨係負責內地或者其他人嘅求助－－唔緊要，咁我而家有咩求助熱線，我

可以搵到人幫我手呢？



鍾：你可以試下２１２５ １１１１……



林：呢個我打咗嘞！因為辦公時間到８點！



鍾：咁如果無，喺呢個情況，咁無其他熱線幫到你。



林：咁即係點樣？係咪最安全方法，係我叫姐姐過去對面秀茂坪警署嘅報案室就ＯＫ？



鍾：咁如果先生你要點樣做，我都阻止唔到你囉！



林：明白，鍾生，多謝你代表香港政府同埋衞生署嘅答案。



鍾：我都同先生你解釋番啦，關於呢方面，真係無相關嘅知識……



林：唔緊要嘅，鍾生你都係ｕｎｄｅｒ衞生署，係旗下一個員工，其實你有無一啲

ｅｓｃａｌａｔｉｏｎ（呈報上級）嘅ｆｌｏｗ（程序），去幫你搵到一啲ｓｅｎｉｏｒ同事，

處理到呢個個案呢？



鍾：無㗎！



林：都唔緊要！無吖嘛！得㗎啦！你畀咗好充足嘅答案我！



疑確診菲傭不被聯合醫院的急症室嚴正處理，只叫她坐車回家，這位姐姐無論坐小巴、大巴

、地鐵，都可能會散播病毒，於是又有不明源頭，其實源頭就是該急症室的拒處理，或不正確處

理。



對這件可能播毒事的最終負責任者，應是衞生署，該署最高負責官員是陳肇始，而作為一直

稱自己是抗疫總指揮者的特首，則是陳肇始的上司怎不要負責？



我不會責難接電話的那位衞生署鍾先生，因為他已依足上頭指示辦事，分分鐘，他是由其他

政府部門借調過去的人，他只能按給他的指示做個人肉錄音機。所以答案總會是一超出了指示，

就是：我幫不到你，這是典型的ＡＯ、ＥＯ工作心態，只能按本子，不能因熱心而越本子，這就

是今時抗疫無效的一個可能主因。



事實上，看政府的抗疫廣告，就知道今時抗疫措施是如何無腦。



（１）政府的ＤＩＹ檢測宣傳是謂，一驗出陽性，到急症室；



（２）但醫務處的宣傳則是急症室是不處理新冠病患者的。



急症室不處理新冠病患者，可理解，因為急症室是有其他病患者，你新冠病患者一來，全部

急症室人要不要隔離檢測？所以剩下來的是，為甚麼港府的ＤＩＹ檢測指引會叫檢出陽性新冠病

者要去急症室？這些病者由家去至急症室途中，會播了幾多毒？



請考慮以下是否會較好些：



（ａ）租一、兩隻郵輪，或包下幾間酒店，即時提供可供臨時隔離房。又或徵用所有的室內

體育場館，找國內幫忙建造方艙醫院，要求病患者居家自我隔離是廢話，你估好多人屋企有三房

兩廳呀，住一房者，是否要病患者要自我在廁所隔離？



（ｂ）成立個專處理ＤＩＹ陽性病者的熱線，要有足夠線路，唔識做，就搵東華、博愛籌款

熱線辦樣來抄；



（ｃ）ＤＩＹ驗出陽性者不宜久居家中等入院，因會加大感染家人的風險，應要立即將陽性

病患者搬離其家，入住郵輪或酒店的臨時隔離所，ＤＩＹ陽性病患者留在社區內多一日，傳播病

毒就多一分風險；



（ｄ）唔夠救傷車？可找肯合作的士、ＧｏＧｏ Ｖａｎ，以至貨車去接運ＤＩＹ陽性病患

者，此中如何做好消毒，衞生署是專家。



防疫有三個層次：



（１）防擴散；



（２）做足夠核酸檢測以及早查出中招者，但這個方法是很微效的，因為中招者可以２至５

天後才會被驗出病毒，而在其間，只要中招者在社會上走動，就會播毒，故今時光做核酸檢測是

落後於發展形勢；



（３）隔離中招者，這已是最最最下之策。



故今時政府工作重點應在防擴散，全幢大廈公共地方全面清毒，是較易做亦是較收效的防疫

法。



在新冠疫初期，武漢就曾全城噴霧化消毒液，如港府沒有這些設施，可以問阿爺借，不然就

用警方的水炮車來洗街都好。



政府工作重點應防擴散



香港昨日病發逾千宗，爆疫速度或與日本東京相似，由６００就跳上千宗，再上就逾萬，屆

時將對本港的醫療系統有大壓力，昨日衞生署已籲其他病患者要尋求其他醫療途徑，是甚麼途徑

？私家醫院？窮人怎負擔得到昂貴的費用？



２０２０年３月２５日，筆者有文：《封城遏疫》文謂：



新冠肺炎潛伏期在７至１４天。人人隔離１４天，即已有兩個７天周期，基本上，潛伏患者

應已現形。問題是，以香港的狹窄居住環境，家人困獸鬥，只要有一人帶菌，可以全家帶菌。政

府應重用５０年代的公共衞生策略，動員各區各家洗太平地，當時居宇多為木樓，瞓木床板，木

蝨為患嚴重，當時政府就每年定洗一次太平地，家家都拿床板到地下的消毒缸泡浸，亦會取消毒

水回家拖地，抹房間的木間板。今時政府可以為每大廈提供消毒藥水，供各家抹地，抹家具。找

一天，全港大清潔，給個ｃｌｅａｎ ｓｔａｒｔ，然後才各家各戶隔離１４天。《資深投資者

石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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