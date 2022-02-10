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10/02/2022 08:20

美高梅中國第四季度經調整ＥＢＩＴＤＡ跌７５﹒８％，全年虧轉盈

　　《經濟通通訊社１０日專訊》美高梅中國（０２２８２）控股股東美高梅國際酒店集團公布
業績，當中包括美高梅中國業績數據，按國際財務報告準則截至２０２１年１２月３１日止第四
季總收益２４﹒５２億元上升３﹒８％，總經調整ＥＢＩＴＤＡ為８９０１﹒２萬元跌
７５﹒８％。
　　美高梅中國截至２０２１年度全年總收益９４﹒１１億元，升８４﹒７％；總經調整
ＥＢＩＴＤＡ為３﹒９億元，而上年同期為虧損１３﹒７２億元。（ｍｈ）

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