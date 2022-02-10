宏利第四季盈利升１７％，全年增長２１％，季息０﹒３３加元

《經濟通通訊社１０日專訊》宏利（００９４５）公布截至去年底止第四季盈利２０﹒８４
億元（加元．下同）按年上升１７﹒１％，每股攤薄盈利１﹒０３元，派季度息０﹒３３元。該
公司期內新業務價值５﹒５５億元增長約１７％。
該公司截至去年底上全年盈利７１﹒０５億元增長２１％，每股攤薄盈利３﹒５４元。期
內新業務價值約２２億元增長約３１％。（ｍｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|財經熱話10/02/2022
【虛幣世界】加密貨幣跌轉升，俄羅斯或承認地位
|中國故事09/02/2022
《神州經脈》中國向美採購未達標 監管憂煤超瘋重臨 滬指三連升
|香港要聞09/02/2022
【新冠肺炎】本港確診數字首破千宗，再創單日新高
|財經熱話09/02/2022
春節客量大增人幣有景 縱發盈警大行仍力撐 航空股連日高飛
|財經熱話09/02/2022
【轉移目標？】阿里巴巴非軟銀套現主要目標 能重燃希望？
|財經熱話09/02/2022
《午市前瞻》專家指恒指短期升穿兩萬五機會大，藥明生物料續尋底
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰