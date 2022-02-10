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10/02/2022 08:24

宏利第四季盈利升１７％，全年增長２１％，季息０﹒３３加元

　　《經濟通通訊社１０日專訊》宏利（００９４５）公布截至去年底止第四季盈利２０﹒８４
億元（加元．下同）按年上升１７﹒１％，每股攤薄盈利１﹒０３元，派季度息０﹒３３元。該
公司期內新業務價值５﹒５５億元增長約１７％。
　　　該公司截至去年底上全年盈利７１﹒０５億元增長２１％，每股攤薄盈利３﹒５４元。期
內新業務價值約２２億元增長約３１％。（ｍｈ）

　　　　　　　　　　　　　　＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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