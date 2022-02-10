《專家之言－黃德几》政策推動新能源發展，潤燃料受惠

《專家之言》中國目標在２０３０年前碳達峰、２０６０年前碳中和，預料中央將繼續扶持

新能源發展，天然氣的應用有望增加。發改委下達中央新能源發展政策，支持重點行業領域節能

減排改造、產業園區能源利用優化項目等。華潤燃氣（０１１９３）主要從事下游城市燃氣分銷

業務，包括管道天然氣分銷、天然氣加氣站業務，有望從中受惠。



＊去年上半年天然氣銷售增近三成，可接駁用戶增長快＊



集團去年上半年營業額３４４﹒１６億元，按年增加５２﹒５％，純利升３５﹒６％至

３２﹒５％。整體毛利率下跌１﹒５個百分點至２５﹒５％，主要是由於期內上游天然氣價格，

較去年同期疫情期間價格回調所致。期內，總天然氣銷售量較去年同期增長２９﹒５％至

１７１﹒５９億立方米，其中工業銷氣量增加４１﹒３％至８３﹒７４億立方米，商業銷氣量上

升３６﹒７％至３９﹒１３億立方米，分別佔集團總銷氣量的４８﹒８％和２２﹒８％，而居民

銷氣量４１﹒９５億立方米，增加８％，佔集團總銷氣量的２４﹒４％。

２０２１年上半年，新增接駁用戶１２９﹒６萬戶，其中包括新房接駁１１０﹒１０萬戶，

舊房接駁１８﹒００萬戶，農村居民煤改氣接駁１﹒５０萬戶，工商業用戶１﹒５８萬戶。期內

，受益於集團大力拓展更多經營區域，可接駁用戶規模增長快於新增接駁用戶增長，經營區域內

居民燃氣滲透率由２０２０年同期的５３﹒８％下降至５２﹒６％。



＊溢價約３％提私有化蘇燃，宜於３９元以下吸納＊



另外，集團去年公布可能私有化蘇創燃氣（０１４３０），向計劃股東提呈一項建議，包括

現金選擇，每持有一股計劃股份收取２﹒５元，較停牌收市價２﹒４３元溢價２﹒８８％，或股

份選擇，每持有一股計劃股份收購控股公司１股新股份。建議完成後，集團將撤銷上市地位；有

關建議需待股東批准。

走勢上，去年底形成下降軌，目前失守各主要平均線，ＳＴＣ ％Ｋ線續走高於％Ｄ線，

ＭＡＣＤ熊差距收窄，短線走勢料改善，宜候低３９元以下吸納，反彈阻力４５元，不跌穿３６

元續持有。《金利豐證券研究部執行董事 黃德几》（筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股

份）



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