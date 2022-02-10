【回Ａ憧憬】保利協鑫研回Ａ，惟大戶淨質貨積極！拆解不買帳原因

《經濟通通訊社記者梁凱菱１０日報道》眼見中移動（００９４１）（滬：６００９４１）

成功回Ａ後，Ｈ股水漲船高，目前累漲１８％，大家或許重燃對股份提回Ａ的憧憬。保利協鑫能

源（０３８００）昨（９日）晚宣布研究到中國境內證券交易所上市的可行性，惟股價並沒有顯

著炒高，如何解讀？



＊大戶開市後持續淨質貨！＊



保利協鑫能源公布，董事會啟動一項可行性研究，就中國境內證券交易所上市的可能性進行

討論和計劃，包括上市方式、時間及任何發售計劃，以達致全體股東股東利益最大化。不過，目

前尚未有任何決定，亦未向監管機構申請批准。若董事會決定落實後，將召開股東大會待股東批

准。

目前在中港兩地上市的光伏股不多，福萊特玻璃（０６８６５）（滬：６０１８６５）為少

有的一隻。參考福萊特玻璃Ａ、Ｈ股的差價，截至上日收市，Ａ股較Ｈ股溢價８９％。Ａ股向來

較Ｈ股有溢價，保利協鑫能源若成功回Ａ，理論上可提升Ｈ股的估值。

不過，觀乎保利協鑫能源早上表現，市場並不太興奮，顯著飆升的情況僅曇花一現。股份今

早高開逾８％報２﹒７元，開市後最多只多升一個價位至２﹒７１元，隨後已迅速自高位回落，

升幅一度收窄至２﹒８％，低見２﹒５６元，中午收高約３％至２﹒５７元。

據《ｅｔｎｅｔ強化版ＭＱ》的資金流向數據，普通大戶自開市後持續淨質貨；及至９時

４５分起，中戶跟隨；隔５分鐘後，散戶亦淨主動賣出保利協鑫能源。截至中午收市，保利協鑫

能源一共錄得近３７００萬元淨質貨，佔成交金額逾９％，規模不容忽視，並為連續第三日錄資

金淨主動賣出。當中，大戶的資金淨主動賣出規模最多，由開市首５分鐘時的約４００萬元，增

至逾１８００萬元，目前佔比約一半。



＊保利協鑫能源恐回Ａ失敗？＊



現時尚未知道保利協鑫能源在內地的上市地點，國農證券董事總經理林家亨今早在《經濟通

通訊社》財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎｇ》上提醒，如果公司決定在科創板上市

則要小心！因為保利協鑫能源的科技含量成分不高，料很大機會不達要求，不排除保利協鑫能源

或未能成功回Ａ。

事實上，過往有不少公司回Ａ告吹的例子。吉利（００１７５）、東風汽車（００４８９）

、以至聯想集團（００９９２），去年均先後撤回到科創板上市的申請。即使不在科創板上市，

近年成功到上交所或深交所上市的，股價也不見得風光。龍源電力（深：００１２８９）上月回

Ａ首日破發，收挫近２３％；中電信（滬：６０１７２８）去年８月上市翌日後連續兩日跌停等

。

上交所去年４月再次提高了科創板的上市條件，包括行業要求、科創屬性，以及市值與財務

指標。當中，在科創屬性方面，有兩套評價指標，公司必須符合其中一套標準。

在首套中，公司的最近三個財年的研發投入佔比需達５％以上，或累計有６０００萬元人民

幣；最近三個財年的收入複合增長率需達２０％，或最近一個財年的收入需達３億元人民幣。另

在研發人員及主營業務的發明專利數量中均有要求。

在第二套標準中，門檻則更高。簡單而言，公司的技術或項目需獲國家高度評價。例如擁有

的核心技術，需經國家主管部門認定具有國際領先、引領作用或對國家戰略有重大意義；或依靠

核心技術形成的主要產品或服務，需屬於國家鼓勵、支持和推動的關鍵設備、產品、零部件、材

料等，並實現進口替代。

林家亨提醒，因應憧憬股份回Ａ而買入的行為如同「搶包山」，惟目前「包山」尚未建成，

欲入市圖利者轉身要快！

