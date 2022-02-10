《盤後部署》恒指接近保歷加通道頂部兼現陰燭，明天或會回調

《經濟通通訊社１０日專訊》港股今日靠穩，高開２２０點報２５０５０點，早段曾倒跌

１７７點，半日低收１１９點報２４７１０點。午後回升，但升幅不大。

隔晚美國股市造好，中概股持續收高，港股科網股受惠跟升。萬國數據（０９８６８）全日

走勢強勁，早段升逾９％，全日升１１﹒４８％，是全日表現最佳科技股。阿里巴巴

（０９９８８）升２﹒８６％，收報１２２﹒２元；美團（０３６９０）升１﹒６６％，收報

２３３元；騰訊（００７００）就微升０﹒３３％，收報４８４﹒４元。

海底撈（０６８６２）春假接待逾８００萬人次，收市升４﹒８９％，報１９﹒３元，為全

日表現最佳藍籌。被美國列入未經核實清單的藥明生物（０２２６９）持續弱勢，收市跌穿６０

元關，報５８﹒３元，跌５﹒３５％，為全日表現最差藍籌。

恒指全日高開高收，收報２４９２４點，升９４點或升０﹒３８％，主板成交

１２９１﹒３０億元。國企指數報８７８９點，升６６點或升０﹒７６％。恒生科技指數報

５６６６點，升３１點或升０﹒５６％。

Ａ股個別發展。上證綜合指數報３４８５點，升５點或升０﹒１７％，成交４０４９﹒６９

億元人民幣。深證成份指數報１３４３２點，跌９９點或跌０﹒７３％，成交２４９９﹒６４億

元人民幣。



＊中海外潤地走勢理想＊



大市方面，今天高見２５０５０點，惟不久未能承接下去，更一度轉跌。恒指雖企穩在各條

主要平均線上，今日亦高開但最終升幅收窄，亦接近保力加通道頂部，１０天線仍未升穿２０天

線，縱使ＭＡＣＤ牛差距開始擴闊，明天可能會有回調。

板塊方面，內房股表現理想，當中中海外（００６８８）更升３﹒８４％。股價連日在高位

橫行，今天仍企穩在１０天線上，保力加通道亦開始出現喇叭擴散的形態，估計股價未來幾個交

易日仍會向好。潤地（０１１０９）日線圖亦有相近形態，更呈一浪高於一浪形態，料走勢仍樂

觀。（ｅｒ）

