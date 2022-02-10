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10/02/2022 11:19

【外圍經濟】疫情持續阻礙供應，鋁價迫近１３年高

　　《經濟通通訊社１０日專訊》內地爆發新冠肺炎疫情令鋁供應進一步緊張，導致鋁價在１３
年高位附近徘徊。在對通脹的擔憂還有地緣政治緊張局勢影響下，金價亦升至兩周以來高位。
　　廣西百色出現新冠肺炎個案影響了鋁供應鏈後，鋁價連續第五日上升。上海有色網指，百色
封城令氧化鋁產能減少２２０萬噸。
　　倫敦市場鋁價今年至今已上升１６％，是過去半年來倫敦金屬交易所升幅最大的基本金屬。
升勢源於中國和歐洲限電觸發供應廣泛受到干擾，同時全球綠色能源轉型和中國貨幣政策寬鬆也
支撐了需求前景。
　　今年全球鋁供應或將短缺，高盛集團預測鋁價將在１２個月內升至有紀錄以來的高位。主要
生產商ＥＮ＋　Ｇｒｏｕｐ周三（９日）說，去年鋁的需求增加８﹒８％，至６９００萬噸。另
外，有內地期貨公司表示，在廣西供應減少及海外供應短缺下，鋁價短期料會維持強勁表現。

＊黃金ＥＴＦ持倉升至近半年高＊

　　另外，對通脹的擔憂刺激保值需求，加上地緣政治緊張局勢影響，金價周三（９日）亦升至
兩周以來高位。
　　《彭博社》對經濟學家所做的調查顯示，美國周四（１１日）公布的１月份通脹將創出
１９８２年以來最大升幅。與此同時，烏克蘭的緊張局勢強化了避險需求，雖然市場仍然擔憂利
率上升會侵蝕黃金的需求，但近期金價維持在１８００美元水平徘徊，反映作為避險工具之一的
黃金仍具吸引力。《彭博社》數據顯示，黃金ＥＴＦ持倉周二升至去年９月以來最高水平。
（ａｌ）

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