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10/02/2022 15:07

【外圍經濟】歐盟與歐央行對通脹預測有分歧，勢加劇加息爭論

　　《經濟通通訊社１０日專訊》根據歐盟最新初步預測，歐元區通脹率明年將低於歐洲央行
２％的目標，這勢將加劇有關加息速度的辯論。另有知情官員稱，越來越多歐洲央行決策者開始
對央行當前的通脹測失去信任，令他們有可能在今年稍後時間傾向加息。
　　根據《彭博社》取得的歐盟初步預測，消費者價格將在２０２２年飆升３﹒５％，然後在
２０２３年平均上升１﹒７％，這高於去年１１月估計的２﹒２％和上升１﹒４％升幅。
　　預測又指，通脹率將於首季達到４﹒８％高峰，直至第三季仍會保持在３％以上，並在
２０２２年第四季跌至２﹒１％，而在２０２３年仍會低於２％目標。
　　歐元區通脹率在去年１２月和今年１月先後創紀錄新高，有別於先前放緩的預測。這種情況
引發歐洲央行走向持鷹派立場，不再排除今年加息的可能性。
　　雖然歐洲央行首席經濟學家萊恩（Ｐｈｉｌｉｐ　Ｌａｎｅ）堅決捍衛歐洲央行目前的通脹
預測，強調其屬下的模型既可靠又先進，但多名央行行長都警告，不要在一個快速改變和不明朗
的環境中太依賴它們，而且最近的物價升勢已持續突破預測。
　　在全球加強收緊政策的背景下，歐洲央行行長拉加德上周出人意表地轉向鷹派立場，這為３
月作出偏鷹決定設下場景。到時決策者們可能會考慮要有多快停止購買債券。
　　新的預測將在今次會議中吃重。歐洲央行去年１２月１６日的預測或已不合時宜，因為自那
時開始，能源價格再度上升，１月份通脹率更創５﹒１％新高。上次的預測是今年平均通脹率為
３﹒２％。
　　拉加德本周一（７日）表示，這些預測將有助歐洲央行管理委員會「更好地」評估目前通脹
數據對中期前景的影響。（ａｌ）

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