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10/02/2022 15:41

【國際要聞】新西蘭國家黨若在明年大選勝出，央行將集中處理通脹

　　《經濟通通訊社１０日專訊》針對目前新西蘭通脹率已達到超過３０年來最高水平，新西蘭
最大反對黨國家黨（Ｎｅｗ　Ｚｅａｌａｎｄ　Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｐａｒｔｙ）黨魁盧克森
（Ｃｈｒｉｓｔｏｐｈｅｒ　Ｌｕｚｏｎ）表示，若然該黨在２０２３年的大選中勝出，他將會
要求新西蘭儲備銀行（ＲＢＮＺ）將焦點集中處理通脹，而且不再將樓價納入通脹計算項目之內
，他認為穩定物價才是ＲＢＮＺ的主要責任。
　　自盧克森在去年１１月擔任新西蘭國家黨黨魁後，該黨的支持度有所上升，但仍遠遠落後於
執政工黨。
　　新西蘭工黨在２０１７年上台後，擴大了ＲＢＮＺ的職責範圍，包括需要穩定物價及達到全
民就業，此外又組織新政策委員會及改變政府管治架構。即使遭到前央行行長奧爾
（Ａｄｒｉａｎ　Ｏｒｒ）反對，新西蘭財長去年仍然將樓價納入ＲＢＮＺ的貨幣政策之中。盧
克森則認為，處理樓價是政府的責任，而非央行。
　　雖然１月份有民調顯示，國家黨的支持度由２８％升至３２％，但仍遠低於執政工黨的
４０％，而國家黨黨魁盧克森的支持度則為１７％，同樣遠低於現任首相阿德恩
（Ａｒｄｅｒｎ）的３５％。（ｐｃ）
　　

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