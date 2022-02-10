【國際要聞】新西蘭國家黨若在明年大選勝出，央行將集中處理通脹

《經濟通通訊社１０日專訊》針對目前新西蘭通脹率已達到超過３０年來最高水平，新西蘭

最大反對黨國家黨（Ｎｅｗ Ｚｅａｌａｎｄ Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｐａｒｔｙ）黨魁盧克森

（Ｃｈｒｉｓｔｏｐｈｅｒ Ｌｕｚｏｎ）表示，若然該黨在２０２３年的大選中勝出，他將會

要求新西蘭儲備銀行（ＲＢＮＺ）將焦點集中處理通脹，而且不再將樓價納入通脹計算項目之內

，他認為穩定物價才是ＲＢＮＺ的主要責任。

自盧克森在去年１１月擔任新西蘭國家黨黨魁後，該黨的支持度有所上升，但仍遠遠落後於

執政工黨。

新西蘭工黨在２０１７年上台後，擴大了ＲＢＮＺ的職責範圍，包括需要穩定物價及達到全

民就業，此外又組織新政策委員會及改變政府管治架構。即使遭到前央行行長奧爾

（Ａｄｒｉａｎ Ｏｒｒ）反對，新西蘭財長去年仍然將樓價納入ＲＢＮＺ的貨幣政策之中。盧

克森則認為，處理樓價是政府的責任，而非央行。

雖然１月份有民調顯示，國家黨的支持度由２８％升至３２％，但仍遠低於執政工黨的

４０％，而國家黨黨魁盧克森的支持度則為１７％，同樣遠低於現任首相阿德恩

（Ａｒｄｅｒｎ）的３５％。（ｐｃ）



