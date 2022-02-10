《政經范局－范強》歐陸雙火車頭斡旋烏克蘭危機

《政經范局》法德兩國元首分別訪問莫斯科與華盛頓，是一次考慮周全而行事慎密的歐陸外

交展示，是英國脫歐後，法德「雙火車頭」合作主理歐洲事務的里程碑。



法國作為歐盟唯一的聯合國安理會常任理事國，目前又是歐盟輪值主席國，總統馬克龍訪俄

在國際政治地位上可謂「門當戶對」，代表歐盟與俄方交涉亦是順理成章﹔而德國作為二戰戰敗

國，不僅目前仍有美軍進駐，而且堅守反戰原則，由該國新任總理肖爾茨前往白宮，既可表達歐

盟不願烏克蘭危機升級的立場，又不至於與拜登政府劃破臉。



＊法德攜手外交極具章法＊



假若作出完全相反的安排，由馬克龍訪美而肖爾茨訪俄，則前者會因為美國去年搶走澳洲潛

艇訂單等問題，必須由始至終採取較為強硬的立場，從而難以在美俄兩強之間謀取平衡﹔後者亦

因為德俄在北溪２號天然氣管道上的合作，而有瓜田李下之嫌。是以此次法德攜手外交極具章法

，絕不像歐美媒體圖一時之快的文宣渲染。



這邊廂馬克龍訪問克里姆林宮，在會前對外公開的採訪環節，他與東道主普京總統分坐一張

長長的橢圓形桌兩端，有評論指兩人坐得這麼遠，能談得出什麼名堂？先不說閉門之後他們會不

會坐得近一些，當然也可能只是播段交響樂，飲杯伏特加……但普京與拜登總統此時的距離，又

何止十萬八千里？



＊克宮為馬克龍敞開大門＊



克里姆林宮為馬克龍敞開大門，無論他和主人家坐得有多遠，都是歐洲人在討論歐洲問題，

彼此心照不宣，不關域外國家的事。馬克龍在啟程訪俄之前，甚至明確表示普京無意入侵烏克蘭

，而是嘗試與北約及歐盟釐清規則。這無疑是否定了美國有關「俄羅斯入侵在即」的說法，同時

暗示了緊張局勢是北約東擴造成。



馬克龍同時不失時機提出歐洲獨立自主的法國一貫立場，呼籲歐洲盡快建立新的秩序，並指

他與普京都有責任為歐洲安全問題建立「歷史性解決方案」。不難猜測，馬克龍的歐洲新安全秩

序就是建立歐洲軍，淡化北約角色，以歐洲的視界建立新的安全架構。他的言論無異於在處理今

次危機過程中，對拜登政府擺了個「黑臉」。



＊肖爾茨拒為白宮開綠燈＊



那邊廂，德國總理肖爾茨到訪白宮演起了「白臉」，矢言與美國團結應對。然而美國朝野及

其東歐反俄盟國現下也都知道此君「也不是省油的燈」。例如早前美國鼓動盟國軍援烏克蘭，德

國居然只送了５０００頂頭盔，而且還以反戰為由禁止北約盟國向烏克蘭提供德製武器。因此白

宮也沒給肖爾茨好面色，拜登總統在聯合記者會上甚至語帶威脅稱：如果俄羅斯入侵烏克蘭，北

溪２號「將不再存在，我們將令它終結」。



拜登此番言論已算是當著肖爾茨的面僭越了德國主權，當記者問他在沒有德國幫助下，有何

辦法令北溪２號消失時，他說：「我向你保證，我們自有辦法。」雖然兩人此刻距離很近，且有

白宮壁爐的熊熊火焰取暖，但寒意恐怕仍會襲上肖爾茨的背脊。



面對白宮主人和美國記者的輪番表態和發問，他在搭上回國的客機前，始終對「北溪２號」

４個字避而不提。簡而言之，作為德國「交通燈內閣」的首腦，他沒有為美國未來可能對「北溪

２號」採取的行動開綠燈。



＊沒有哪棵樹可以毀掉整個森林＊



對於烏克蘭危機的斡旋工作下一步將回到歐陸大國手中。法、德、俄、烏四國將於柏林舉行

高層會議，為元首峰會做準備。普京為此已經向馬克龍表示不會令緊張局勢進一步升級，而烏國

總統澤連斯基亦同意循諾曼第模式和２０１４年《明斯克協議》化解與俄方的分歧，並直指美國

為自身利益而過度渲染危機。



加入北約仍會是烏克蘭的重要安全策略，但澤連斯基亦已看到美國推動北約東擴的心有餘而

力不足。雖然當今國際秩序仍存在弱肉強食的「叢林法則」，然而柏林四方會議的召開，揭示現

在已經沒有哪棵樹有能力毀掉整個森林。《經濟通通訊社評論員 范強》

