《台股攻略－黃振宇》台股連日上揚，順利站上萬八關口

《台股攻略》台股今日（１０日）由電子權值王的台積電領軍上揚，其他電子股及航運股亦

同步拉升，加權指數最終升１８６點，收１８３３８點，成交金額為２８０６﹒５４億元（新台

幣．下同），三大法人合計淨買入８９﹒８６億元。

電子權值股的台積電今日收市公布業績，在漲價效益帶動下，集團的２０２２年１月總收入

達１７２１﹒７６億元，並首度衝破１７００億元大關，按年增３５﹒８％續創新高，其股價重

拾升勢，升２﹒５％，收６４９元。聯發科更連日走高，收１１６０元，升２﹒７％；國巨的

２０２２年１月總收入重返百億元，創同期新高，股價升５％；譜瑞─ＫＹ業績報喜，今年首季

總收入可望再創歷史新高，股價一度漲停，收２０６０元，升６﹒７％。ＩＣ設計千金股亦同步

走強，股王矽力─ＫＹ重返４０００元大關，收４０８０元，升４﹒４％；祥碩及世芯─ＫＹ分

別升３﹒３％及２﹒３％。貨櫃三雄的長榮、陽明及萬海均升１％至２％。散裝航運股慧洋─

ＫＹ、裕民及四維航均升２％至３％。

台股連日上升，順利站上萬八關口，指數有機會持續攀升，建議留意業績良好的股份，趁低

吸納。板塊方面，可關注科技權值股、金融股及航運等。《富邦銀行（香港）證券投資服務部市

場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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