《窩輪豪情－梁業豪》即市回吐中，短期升勢仍在

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為電訊業、綜合

企業與原材料業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中國移

動

（００９４１）、長和（００００１）與中國銀行（０３９８８），可用作買入其相關認購權證

或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選

藥明生物（０２２６９）、藥明康德（０２３５９）與泡泡瑪特（０９９９２）。

恒指指數雖只升抵２５０５１，未到達２５０９９，絕大部分昨天（９日）本欄提到的恒指

熊證已被強制性收回。另一方面，恒指期貨於２５０５７前遇阻而回，現於陰陽燭小時圖上呈現

「大陰燭」，ＲＳＩ有勢跌回其５小時平均線之下，破壞本屬顯著向好的即市局勢。其實，於急

速上升一段，並錄得顯著升幅後，市況先回落整固，有何出奇？最重要者，為日線圖形勢維持向

好或顯著向好。此外，由於上月２０日高位２４９８８已被升越，自去年１２月２０日低位

２２６６３起的升浪獲確認尚未結束。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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