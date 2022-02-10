【虛幣世界】加密貨幣跌轉升，俄羅斯或承認地位

《經濟通通訊社１０日專訊》雖然俄羅斯早前宣布禁止加密貨幣於該國交易及進行採礦，但

據外地媒體報導，俄國已與央行達成共識，將加密貨幣視為某種形式的貨幣，而非只是「數位金

融資產」，據只加密貨幣只能在「合法產業」下使用，而且必須為實名制及透過銀行系統或授權

機構中流通。

受消息影響，加密貨幣走勢由跌轉升，比特幣企穩四萬四美元關口，且有明顯買盤支持，

ＯＡＮＤＡ美洲區高級市場分析師Ｅｄｗａｒｄ Ｍｏｙａ表示，每當一個主要比特幣買賣國家

，其政府宣布接受加密貨幣時，這對加密世界來說都是個好消息。隨著比特幣價格的穩定，許多

零售交易者開始對山寨幣買賣將感到更加輕鬆。

據經濟通據數顯示，比特幣現報４４０８２﹒５０（美元．下同），跌０﹒６５％（２４小

時比較．下同）；以太幣現報３２２１﹒２１元，跌０﹒６９％；艾達幣報１﹒１８元，跌

０﹒６７％；瑞波幣報０﹒８６９９元，跌０﹒０１％。（ｕｌ）



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