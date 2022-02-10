  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/02/2022 08:41

【虛幣世界】加密貨幣跌轉升，俄羅斯或承認地位

　　《經濟通通訊社１０日專訊》雖然俄羅斯早前宣布禁止加密貨幣於該國交易及進行採礦，但
據外地媒體報導，俄國已與央行達成共識，將加密貨幣視為某種形式的貨幣，而非只是「數位金
融資產」，據只加密貨幣只能在「合法產業」下使用，而且必須為實名制及透過銀行系統或授權
機構中流通。
　　受消息影響，加密貨幣走勢由跌轉升，比特幣企穩四萬四美元關口，且有明顯買盤支持，
ＯＡＮＤＡ美洲區高級市場分析師Ｅｄｗａｒｄ　Ｍｏｙａ表示，每當一個主要比特幣買賣國家
，其政府宣布接受加密貨幣時，這對加密世界來說都是個好消息。隨著比特幣價格的穩定，許多
零售交易者開始對山寨幣買賣將感到更加輕鬆。
　　據經濟通據數顯示，比特幣現報４４０８２﹒５０（美元．下同），跌０﹒６５％（２４小
時比較．下同）；以太幣現報３２２１﹒２１元，跌０﹒６９％；艾達幣報１﹒１８元，跌
０﹒６７％；瑞波幣報０﹒８６９９元，跌０﹒０１％。（ｕｌ）

經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到：　

ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｆｏｒｅｘ╱
ｃｒｙｐｔｏｃｕｒｒｅｎｃｙ﹒ｐｈｐ


又或者去Ｄｏｗｎ　Ａｐｐ：

ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｌｉｆｅｓｔｙｌｅ╱
ｅｔｎｅｔ╱ｍｅｍｂｅｒ╱７５０７８

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話10/02/2022
【虛幣世界】加密貨幣跌轉升，俄羅斯或承認地位
中國故事09/02/2022
《神州經脈》中國向美採購未達標　監管憂煤超瘋重臨　滬指三連升
香港要聞09/02/2022
【新冠肺炎】本港確診數字首破千宗，再創單日新高
財經熱話09/02/2022
春節客量大增人幣有景　縱發盈警大行仍力撐　航空股連日高飛
財經熱話09/02/2022
【轉移目標？】阿里巴巴非軟銀套現主要目標 能重燃希望？
財經熱話09/02/2022
《午市前瞻》專家指恒指短期升穿兩萬五機會大，藥明生物料續尋底
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金