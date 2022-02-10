《談國論企－黎偉成》服務業建築業上月擴張明顯放緩

《談國論企》中國的非製造業商務活動於２０２２年１月份的擴張力度明顯放慢，特別是服

務業

，顯然受到若干省市出現零星確診個案的影響，而建築業轉緩的速度亦不輕，引人關注的是兩大

行業投入產品價格及銷售價格均回復較快的上升，對企業未來的發展會造成一定的壓力。惟相信

國民經濟在穩字當頭底下可保穩中有進成長的良性態勢。



＊服務業受惠技術金融投資等業消費稍差＊



來自中國國家統計局所發布的最新資料，非製造業商務活動指數於２０２２年１月份僅達

５１﹒１，較對上一個月大幅回落１﹒６個百分點，遠高於２０２１年１２月５２﹒７環比回升

０﹒４個百分點的幅度，而去年１１月份５２﹒３回落０﹒１個百分點、１０月份５２﹒４跌

０﹒８個百分點呈二連跌，９月份環比大幅提升７﹒２個百分點至５３﹒２則因８月份受到氣候

變化影響而急挫７﹒３個百分點至４５﹒２收縮之所致。

非製造業的商務活動反覆放慢，乃因兩大主要行業受到頗不少困擾，特別是（甲）服務業，

商務活動指數於２０２２年１月份環比大幅回落１﹒７個百分點，並跌至十分接近臨界點５０的

５０﹒３低度擴張水平，而２０２１年１２月則達５２和環比上升０﹒９個百分點，可見行業的

情況明顯走弱。國家統計局對服務業最新發展之語，為：「從行業情況看，航空運輸、電信廣播

電視及衛星傳輸服務、互聯網軟件及信息技術服務、貨幣金融服務、保險等業，處於５５或以上

的較高景氣區；鐵路運輸、道路運輸、住宿、資本市場服務、房地產及居民服務等行業低於臨界

點」。要解讀的有幾個重點：（Ｉ）所列的多個有擴張的行業，皆處僅處於「５５或以上較高景

氣區」，較２０２１年１２月份的「６０或以上高位景氣區間」，有明顯的倒退，因（ｉ）「

５５」比「６０」低整整５個百分點，而（ｉｉ）所形容的

「較高景氣區」，當然不及「高位景氣區域」，即：「降了級別」。

具體一點評釋，處擴張行業中（Ｉ）是月列於首位者，為航空運輸，而對上一個月的

２０２１年１２月份亦然，相信是屬於與航空有關的物流。

至於（ＩＩ）電信擴播及衛星傳輸服務，互聯網軟件及信息技術服務等行業，更是長期快速

擴張的行業，當然受惠於５Ｇ拉動的通信需求保持快速成長，更重要的是工商各業和居民所需的

各種各樣智能服務需求更為強烈，前景廣闊、良佳。

和（ＩＩＩ）服務行業中之貨幣金融服務及保險業，亦處於較高景氣區繼續擴張，惟對上一

個月的資本市場服務、其他金融等則不在此列，仍可以在一定程度反映居民對與金融有關的投資

，興趣和行動有較大程度的改善。相信這與國民經濟使居民就業和收入持續穩增有關，亦得到滬

、深股市反覆向好的支持。

但商務活動有收縮的行業，為：鐵路運輸、道路運輸、住宿、資本市場服務、房地產及居民

服務等，看來會是受到新冠肺疫ＣＯＶＩＤ－１９在境內若干地方出現有限確診，使居民外出消

費、購物有所減少，而所造成負面影響和壓力。

引人以憂者，為服務業中的（一）產銷價格中之（１）投入產品價格分類指數於是月份達

５１﹒８，環比回升２﹒２個百分點，使（２）銷售價格分類指數升２﹒９個百分點為５０﹒５

。投入產品格價使銷售價雙雙回升至擴張水平，有礙服務業的競爭力。

（二）新訂單，分類指數於２０２２年１月份大幅回落１﹒４個日分點至４６﹒８，加速收

縮。

至於（三）服務業商務活動預期指數，在２０２２年１月份為５６﹒７，環比跌０﹒２個百

分點，亦是不大理想的預示。



＊建築業價升商情稍緩續仍俏看前景＊



再看（乙）建築業，表現有所回落：商務活動指數於２０２２年１月份達５５﹒４，較對上

一個月亦大幅回落０﹒９個百分點，而２０２１年１２月份５６﹒３環比更下跌２﹒８個百分點

。同樣使人感到高度關注的，是（Ａ）價格全面回升：投入產品價格分類指數回升５﹒５個百分

點，並升幅５３﹒６的擴張水平；銷售價格分類指數環比升２﹒８個百分點處５３﹒８。

（Ｂ）新訂單分類指數於是月份達５３﹒３環比下３﹒３個百分點。（Ｃ）從業人員分類指

數於４９﹒２，環比跌２﹒６個百分點，更下調至臨界點以下的收縮水平。

但（Ｄ）業務活動預期指數於２０２２年１月份達６４﹒４環比回升４﹒５個百分點，是為

有相當不俗的啟示性。《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠

ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。



