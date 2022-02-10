《異動股》藥明生物挫近６％跌穿６０元關，暫為表現最差藍籌

《經濟通通訊社１０日專訊》藥明生物（０２２６９）現價跌５﹒６％，報５８﹒１５元，

該股成交約２９２６萬股，涉資１７﹒２５億元，盤中高見６１﹒８５元，最低見５６﹒５５元

，暫為表現最差藍籌；金斯瑞（０１５４８）跌０﹒５９％，報２５﹒１元；信達生物

（０１８０１）升７﹒７６％，報３４﹒７元；錦欣生殖（０１９５１）升１﹒９４％，報

８﹒４１元。

美國商務部工業與安全局將藥明生物兩家子公司，即無錫藥明生物技術股份和上海藥明生物

技術列入未經核實名單，股價一度於周二（８日）盤中停牌。

藥明生物表示，過去十年嚴格遵循美國出口管制條例，一直獲得美國商務部批准進口部分受

管制一次性生物反應器控制器和中空纖維過濾器，認為事件對其不會產生重大不利影響，各項業

務均正穩步推進。鑑於上海及無錫相關設施建設完成後，沒有進口相關儀器設備的需求，此事件

對進口影響相對微小。該集團正採取措施，要求將有關子公司從未經核實名單移除。

現時，恒生指數報２４７９４，跌３５點或跌０﹒１４％，主板成交４７４﹒７６億元。國

企指數報８７３９，升１５點或升０﹒１８％。恒生科技指數報５６３７，升１點或升

０﹒０３％。

即月期指新報２４７８７，跌４４點，低水８點。即月國指期貨報８７４６，升１５點，高

水７點。即月科指期貨新報５６４３，跌１２點，高水６點。

上證綜合指數報３４８４，升４點或升０﹒１３％，成交１９０６﹒９８億元人民幣。

深證成份指數報１３４４７，跌８３點或跌０﹒６２％，成交１１６９﹒３５億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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藥明生物（０２２６９） ５８﹒１５元 跌５﹒６％

金斯瑞（０１５４８） ２５﹒１元 跌０﹒５９％

信達生物（０１８０１） ３４﹒７元 升７﹒７６％

錦欣生殖（０１９５１） ８﹒４１元 升１﹒９４％

騰盛博藥（０２１３７） １５﹒７元 升３﹒１５％

基石藥業（０２６１６） ６﹒３８元 升５﹒２８％

泰格醫藥（０３３４７） ７３﹒１５元 跌３﹒８１％

康希諾（０６１８５） １３７﹒４元 升３﹒７８％

康方生物（０９９２６） ２１﹒１５元 升７﹒５８％

榮昌生物（０９９９５） ５１﹒１元 升４﹒９３％

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（ｅｒ）

