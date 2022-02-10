【大國博弈】中美貿協不達標，商務部：受疫情等影響，冀美撤關稅

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》美國星期二公布的貿易數據顯示，中國在

貿易協議中承諾的購買目標，只實現了不到六成，遠未達到兩年內將購買量從２０１７年的規模

增加２０００億美元，購入美國農產品，製成品，能源和服務的承諾。美國商務部長雷蒙多表示

，美國將會要求中國對未有履行中美第一階段貿易協議承擔責任。對此，中國商務部新聞發言人

高峰今日表示，中美第一階段協議有利於中美兩國，有利於整個世界。協議生效以來，中方努力

克服疫情衝擊、全球經濟衰退、供應鏈受阻等帶來的多重不利影響，推動雙方共同落實。希望美

方盡快取消對華加徵關稅和制裁打壓措施，為雙方擴大貿易合作創造良好氛圍和條件。

美國副貿易代表比安奇日前表示，中國政府對企業的補貼以及非市場經濟政策和做法是「對

美國經濟利益的嚴重威脅」，高峰就此回應稱，美方的指責完全不符合事實。中國加入世貿組織

以來，認真履行加入承諾，遵守世貿組織《補貼和反補貼措施協定》的各項義務，全面取消了協

定下的禁止性補貼。對於世貿組織規則允許使用的其他補貼，中方的補貼水平和方式均符合世貿

規則。

對於中美經貿團隊的溝通對話目前進展如何的問題，高峰則沒有回應。

