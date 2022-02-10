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10/02/2022 15:56

《美元走勢－羅明立》歐元留意１﹒１３５０支持及１﹒１５阻力

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１１５﹒６７　１１５﹒７１　１１５﹒４８
　　歐元╱美元　１﹒１４２３　１﹒１４３１　１﹒１４１２
　　英鎊╱美元　１﹒３５３５　１﹒３５３６　１﹒３５２６
　　美元╱瑞郎　０﹒９２４１　０﹒９２４４　０﹒９２３６
　　美元╱港元　７﹒７９３４　７﹒７９４６　７﹒７９０６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　《美元走勢》周三（９日）美匯指數變化不大，繼續在９５﹒５０附近窄幅波動。美國克利
夫蘭聯儲主席支持聯儲局要採取比上一個周期更快的速度加息，但並不認為有讓人信服的理由一
次加息５０個基點。美國１０年期國債收益率從２０１９年以來高點回落，市場關注今晚（１０
日）美國１月ＣＰＩ數據，市場預期增長７﹒２％。
　　歐元仍然未能突破１﹒１４８０╱１﹒１５００的阻力，央行亦淡化短期大幅收緊貨幣政策
的可能，但歐元調整有限，在１﹒１４附近見承接。過去一段時間，歐央行寬鬆的貨幣政策立場
令歐元在非美貨幣當中偏弱，現時立場有明顯轉變，歐元有可能出現追落後的一波升勢。留意
１﹒１３５０的支持及１﹒１５的阻力，可低買或破阻力追買。
　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　買入歐元　１﹒１３８０　１﹒１４８０　１﹒１３４０
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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