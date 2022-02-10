《美元走勢－羅明立》歐元留意１﹒１３５０支持及１﹒１５阻力

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １１５﹒６７ １１５﹒７１ １１５﹒４８

歐元╱美元 １﹒１４２３ １﹒１４３１ １﹒１４１２

英鎊╱美元 １﹒３５３５ １﹒３５３６ １﹒３５２６

美元╱瑞郎 ０﹒９２４１ ０﹒９２４４ ０﹒９２３６

美元╱港元 ７﹒７９３４ ７﹒７９４６ ７﹒７９０６

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《美元走勢》周三（９日）美匯指數變化不大，繼續在９５﹒５０附近窄幅波動。美國克利

夫蘭聯儲主席支持聯儲局要採取比上一個周期更快的速度加息，但並不認為有讓人信服的理由一

次加息５０個基點。美國１０年期國債收益率從２０１９年以來高點回落，市場關注今晚（１０

日）美國１月ＣＰＩ數據，市場預期增長７﹒２％。

歐元仍然未能突破１﹒１４８０╱１﹒１５００的阻力，央行亦淡化短期大幅收緊貨幣政策

的可能，但歐元調整有限，在１﹒１４附近見承接。過去一段時間，歐央行寬鬆的貨幣政策立場

令歐元在非美貨幣當中偏弱，現時立場有明顯轉變，歐元有可能出現追落後的一波升勢。留意

１﹒１３５０的支持及１﹒１５的阻力，可低買或破阻力追買。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 買入歐元 １﹒１３８０ １﹒１４８０ １﹒１３４０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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