【香港政情】港府強烈譴責「媒體自由聯盟」聲明，斥毫無事實根據

《經濟通通訊社１０日專訊》美英等２２個「媒體自由聯盟」成員國此前發表聯合聲明，深

切關注香港新聞自由和本地獨立傳媒受到打壓。特區政府指聲明內容完全失實，表示強烈譴責。

聯署者指在《香港國安法》訂立後針對和打壓特區的獨立傳媒，毫無事實根據，外國單位簽署的

聲明，無非是對《香港國安法》作一貫歪曲事實，並且武斷的攻擊，對此深表遺憾，必須直斥其

非。

發言人說，自香港回歸祖國以來，特區政府一直堅定維護受到《基本法》和《香港人權法案

》保障的新聞和言論自由。事實上，《香港國安法》第四條訂明，特區維護國家安全應當依法保

護該等自由。同樣有訂立國家安全法律、涵蓋範圍甚至較《香港國安法》更廣的外國應已明瞭，

根據《公民權利和政治權利國際公約》，行使新聞和言論自由必須符合出於保障國家安全等原因

的法律限制。

發言人重申，本港執法部門不論在《香港國安法》或任何本地法例下，均根據證據、嚴格依

照法律，以及按有關人士或單位的行為採取執法行動，與其職業、背景或政治立場無關。特區政

府對《立場新聞》採取執法行動，同樣依據該等基本原則。

發言人又強調，本港的傳媒環境蓬勃依然。舉例目前在政府新聞處新聞發布系統註冊的本地

、內地和海外傳媒機構共有２０９家，數目較《香港國安法》實施前還多。傳媒可行使監督特區

政府工作的權利，只要不違法，傳媒評論甚或批評政府施政的自由並無受到限制。（ｂｉ）

