  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/02/2022 09:34

【香港政情】港府強烈譴責「媒體自由聯盟」聲明，斥毫無事實根據

　　《經濟通通訊社１０日專訊》美英等２２個「媒體自由聯盟」成員國此前發表聯合聲明，深
切關注香港新聞自由和本地獨立傳媒受到打壓。特區政府指聲明內容完全失實，表示強烈譴責。
聯署者指在《香港國安法》訂立後針對和打壓特區的獨立傳媒，毫無事實根據，外國單位簽署的
聲明，無非是對《香港國安法》作一貫歪曲事實，並且武斷的攻擊，對此深表遺憾，必須直斥其
非。
　　發言人說，自香港回歸祖國以來，特區政府一直堅定維護受到《基本法》和《香港人權法案
》保障的新聞和言論自由。事實上，《香港國安法》第四條訂明，特區維護國家安全應當依法保
護該等自由。同樣有訂立國家安全法律、涵蓋範圍甚至較《香港國安法》更廣的外國應已明瞭，
根據《公民權利和政治權利國際公約》，行使新聞和言論自由必須符合出於保障國家安全等原因
的法律限制。
　　發言人重申，本港執法部門不論在《香港國安法》或任何本地法例下，均根據證據、嚴格依
照法律，以及按有關人士或單位的行為採取執法行動，與其職業、背景或政治立場無關。特區政
府對《立場新聞》採取執法行動，同樣依據該等基本原則。
　　發言人又強調，本港的傳媒環境蓬勃依然。舉例目前在政府新聞處新聞發布系統註冊的本地
、內地和海外傳媒機構共有２０９家，數目較《香港國安法》實施前還多。傳媒可行使監督特區
政府工作的權利，只要不違法，傳媒評論甚或批評政府施政的自由並無受到限制。（ｂｉ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning10/02/2022
林家亨料中移動短期或跑輸大市　落後可吼中聯通
財經熱話10/02/2022
【虛幣世界】加密貨幣跌轉升，俄羅斯或承認地位
中國故事09/02/2022
《神州經脈》中國向美採購未達標　監管憂煤超瘋重臨　滬指三連升
香港要聞09/02/2022
【新冠肺炎】本港確診數字首破千宗，再創單日新高
財經熱話09/02/2022
春節客量大增人幣有景　縱發盈警大行仍力撐　航空股連日高飛
財經熱話09/02/2022
【轉移目標？】阿里巴巴非軟銀套現主要目標 能重燃希望？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金