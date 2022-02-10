【新冠肺炎】海事處小輪助理員確診，在入境處船工作毋須接觸公眾

《經濟通通訊社１０日專訊》海事處表示，一名小輪助理員確診新冠病毒，該名職員在一艘
入境事務處船隻工作，日常工作毋須接觸公眾，最後執勤日期為本月５日，工作時均有佩戴口罩
及遵守有關防疫措施。
海事處表示，已按衞生防護中心指引安排，為有關船隻及相關工作地方進行徹底清潔和消毒
，並正安排與該職員在同一船隻工作的所有職員接受病毒檢測。（ｂｉ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|FOCUS10/02/2022
【FOCUS】港府抗疫兩頭不到岸 特首無特權請戴好口罩
|財經熱話10/02/2022
中移好消息迭出 大行齊祝福 惟連升多日終斷纜
|財經熱話10/02/2022
【回A憧憬】保利協鑫研回A 惟大戶淨質貨積極！拆解不買帳原因
|大行報告10/02/2022
【大行炒D乜】九大行齊削百勝目標價 最熊麥格里
|開市Good Morning10/02/2022
林家亨料中移動短期或跑輸大市 追落後可吼中聯通
|財經熱話10/02/2022
【虛幣世界】加密貨幣跌轉升，俄羅斯或承認地位
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰