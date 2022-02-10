【新冠肺炎】海事處小輪助理員確診，在入境處船工作毋須接觸公眾

《經濟通通訊社１０日專訊》海事處表示，一名小輪助理員確診新冠病毒，該名職員在一艘

入境事務處船隻工作，日常工作毋須接觸公眾，最後執勤日期為本月５日，工作時均有佩戴口罩

及遵守有關防疫措施。

海事處表示，已按衞生防護中心指引安排，為有關船隻及相關工作地方進行徹底清潔和消毒

，並正安排與該職員在同一船隻工作的所有職員接受病毒檢測。（ｂｉ）

