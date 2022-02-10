【新冠肺炎】元朗朗屏邨鳳屏樓完成強檢，發現７宗初陽個案

《經濟通通訊社１０日專訊》元朗朗屏邨鳳屏樓今日下午約２時１０分完成強制檢測行動，
期間約８９０名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現７宗初步陽性檢測個案，衞生防
護中心會安排跟進。
此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪３７１戶，當中１４戶在過程中沒人應門，政府會
採取措施跟進。（ｂｉ）
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