【新冠肺炎】水務署抄錶員初確，主要於半山區及北角等樓宇抄錶

《經濟通通訊社１０日專訊》水務署表示，該署一名抄錶員昨日（９日）初步確診新冠肺炎
。該名職員最近一次上班日期為１月３１日，他最近主要在鴨脷洲、北角、西環及半山區內樓宇
的水錶房進行抄錶工作，工作時均有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。
水務署已安排全面清潔及消毒該名職員位於灣仔活道的辦公室，並已安排與他在工作上有密
切接觸的職員接受病毒檢測。（ｂｉ）
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