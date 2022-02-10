【新冠肺炎】水務署抄錶員初確，主要於半山區及北角等樓宇抄錶

《經濟通通訊社１０日專訊》水務署表示，該署一名抄錶員昨日（９日）初步確診新冠肺炎

。該名職員最近一次上班日期為１月３１日，他最近主要在鴨脷洲、北角、西環及半山區內樓宇

的水錶房進行抄錶工作，工作時均有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。

水務署已安排全面清潔及消毒該名職員位於灣仔活道的辦公室，並已安排與他在工作上有密

切接觸的職員接受病毒檢測。（ｂｉ）

