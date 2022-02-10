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10/02/2022 15:54

【新冠肺炎】民政事務總署設居安抗疫２４小時熱線

　　《經濟通通訊社１０日專訊》民政事務總署為「居安抗疫」計劃設立的２４小時電話熱線　
１８３３０１９，今日開始投入服務，為在計劃下進行家居檢疫的人士提供支援和協助。電話熱
線提供１００條線，數量視乎需要可再增加。熱線中心分別設於黃大仙社區中心和荔枝角社區會
堂。
　　政府自本月８日起推行「居安抗疫」計劃，安排經評估為合適的密切接觸者和密切接觸者的
同住家人，進行為期分別１４天和４天的家居檢疫。（ｂｉ）

　

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