【新冠肺炎】民政事務總署設居安抗疫２４小時熱線

《經濟通通訊社１０日專訊》民政事務總署為「居安抗疫」計劃設立的２４小時電話熱線

１８３３０１９，今日開始投入服務，為在計劃下進行家居檢疫的人士提供支援和協助。電話熱

線提供１００條線，數量視乎需要可再增加。熱線中心分別設於黃大仙社區中心和荔枝角社區會

堂。

政府自本月８日起推行「居安抗疫」計劃，安排經評估為合適的密切接觸者和密切接觸者的

同住家人，進行為期分別１４天和４天的家居檢疫。（ｂｉ）





